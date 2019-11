Anklager motstanderen for å spille skadet: – Det dummeste jeg har sett

I tredje sett ble det dramatisk da spanjolen gikk i bakken. Fokina så ut til å vri beinet, falt og landet på kneet.

Så ble 20-åringen, ranket som nummer 87 i verden, liggende på banen. Han vred seg i smerter.

Deretter ble han hjulpet av banen og teipet sammen. Han klarte å spille videre, men haltet rundt på banen.

Så kastet han plutselig bandasjen. I takt med at kampen gikk hen, så spanjolen stadig friskere ut.

I en pause i femte og siste sett diskuterte Ruud skaden sammen med trener og far Christian Ruud.

– Tror du han har vondt i kneet, eller? spurte Casper.

– Nei da, han bare tuller. Det er bare tull. Det visste vi, svarte Christian.

Casper Ruud ristet oppgitt på hodet.

– Det er det dummeste jeg har sett, fnøs 20-åringen fra Snarøya.

– Jeg har aldri sett det

Etter kampen forklarer Casper Ruud at det var utfordrende å spille mot en spiller han trodde var skadet.

– Du tenker på en måte at det kan være over når som helst, og at han har for vondt og bare kaster inn håndkleet. Du vil ikke tenke på det måten, du vil tenke at han ikke er skadet og at det blir match, sier han til Eurosport.

20-åringen forklarer at det «alltid blir noe ekstra å tenke på», og at det gjorde kampen litt ekstra nervepirrende for ham.

– For du føler at du skal slå ham uansett siden han er så skadet som han virker å være. For jeg har aldri sett noen ha så vondt og løpe så fort fem minutter etterpå. Jeg vet ikke akkurat hvor vondt han hadde, det kan være at han fant indre krefter fra gudene vet hvor. Men han spilte bra, jeg spilte bra, og det er helt klart det viktigste, påpeker 20-åringen.

Sliteseier

Det ble en lang og jevn kamp i Milano, men Ruud viste styrke da det gjaldt som mest. I det femte settet brøt nordmannen spanjolens serve, og det ble avgjørende for kampen.

Nordmannen vant settet 4-1 og kampen 3-2 i sett. Settsifrene var 3-4 (2-7) 4-3 (7-2), 4-2, 3-4 (2-7), 4-2.

Dermed dro Ruud i land sin første seier i Next Gen-turneringen, etter at han tirsdag gikk tapende ut av duellen mot Miomir Kecmanovic.

Snarøya-gutten står dermed med én seier og ett tap i turneringen som har samlet åtte av verdens aller største tennistalenter under 21 år. Spillerne er delt opp i to grupper med fire spillere hver, der de to beste i hver gruppe tar seg videre til semifinale.

Bør vinne torsdag

Nå bør Ruud trolig vinne torsdagens kamp mot Alex de Minaur for å ta seg til semifinale.