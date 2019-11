Dette landet gjør klima til en del av pensum

Italia vil ha klima, miljø og bærekraft på pensum fra september 2020.

Dermed blir landet det første i verden som gjør klimaendringene til en obligatorisk del av læreplanen, melder The Guardian.

Bærekraft på pensum

De statlige skolene skal vie én time i uken til temaene global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer. I tillegg skal bærekraftig utvikling flettes inn i eksisterende fag som matte, fysikk og geografi.

– Jeg ønsker å gjøre det italienske utdanningssystemet til det første utdaninngssystemet som gjør bærekraft og samfunn til kjernen av alt vi lærer på skolen, sier Italias utdanningsminister Lorenzo Fiaramonti i en uttalelse.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, har lenge vært en forkjemper for at også norske elever trenger læreplaner som gir dem et grunnlag for å engasjere seg i kampen mot klimaendringene.

Han kan nå feire at de nye norske læreplanene, som tas i bruk fra høsten 2020, også tar et steg i samme retning.

– Nå blir bærekraftig utvikling et helt sentralt tverrfaglig tema, og det er vi i Utdanningsforbundet veldig glade for. Vi har jobbet for at det skulle bli slik, og har over flere år argumentert for temaet overfor Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, sier Handal.

Han er likevel klar på at nye læreplaner ikke vil være nok.

OBLIGATORISK: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet. Han understreker at det er viktig at norske barn og unge lærer om klima, miljø og bærekraft på skolen, som en obligatorisk del av pensum. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad

Tro på endring

Italias nye læreplaner er i tråd med FNs bærkraftsmål 4.7 som sier at alle land, innen 2030, skal «sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling».

Et forslag til de nye norske læreplaner ble sendt på høring i mars, og den siste versjonen offentliggjøres i løpet av november. Ifølge kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) blir fagfornyelsen den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006.

Norge har også forpliktet seg til bærekraftsmålene, og ifølge Handal er de nye læreplanene i tråd med dette. Han er likevel klar på at det trengs mer enn bare nye læreplaner i den norske skolen.

– Vi ser et stort behov for etter- og videreutdanning i klima- og bærekraftsspørsmål. Både lærere og lærerutdannere trenger oppdatert kunnskap, og vi må også jobbe for at det skal legges bedre til rette for tverrfaglig arbeid i skolen, sier Handal.

Han trekker også frem at det blir viktig at unge ikke bare lærer om bærekraft, men også får praktisere det.