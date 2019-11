Politiet hadde problemer med å gjøre rede for alle beboerne, men klokken 16.35 hadde politiet fått kontroll på alle som bor på adressen.

Det brant kraftig i boligen onsdag ettermiddag. Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt sier det er en enebolig med flere boenheter.

– Det er ikke kontroll på brannen og det er fortsatt spredningsfare, sier Marstad, som understreker at ingen personer er savnet.



– Det er vi glad for, for det er såpass mye overtenning at det ikke er mulig å gå inn i huset og lete nå.