Fortnite-profilen Jarvis Kaye (17), kjent som «FaZe Jarvis», har fått livstidsutestengelse fra det populære spillet, etter at han lastet opp en YouTube-video der han jukset.

17-åringen tok i bruk såkalte «aimbots», som gjør at man automatisk sikter på motstanderen og gjør at man ikke bommer med skuddene.

Fortnite-skaper Epic Games svarte nådeløst. I tillegg til livstidsutestengelse får han heller ikke delta i Fortnite-events eller skape innhold som omhandler spillet, skriver Sky News.

– Forventet ikke at det skulle skje

På sin YouTube-kanal, med over to millioner følgere, har FaZe Jarvis lagt ut en video der han ber om nåde.

– Jeg vil elske dette spillet uansett hva som skjer, men jeg skulle ønske hvor mye jeg rotet det til. Jeg ville aldri vurdert å lage slike videoer om jeg visste dette faktisk kunne skje. Jeg skjønner nå hvor stor feilen jeg gjorde var, sier 17-åringen og bryter ut i gråt.

Alt 17-åringen vil er å få muligheten til å spille Fortnite igjen.

– Jeg beklager så mye. Epic Games, jeg vet må ta ansvar for mine handlinger og skal gjøre mitt beste for å ta straffen jeg får uansett hva som skjer. Jeg prøver ikke å finne en rask vei ut, men å utestenges for alltid… jeg forventet ikke at det skulle skje, sier han.

– Han er knust

E-sportspilleren hevder han aldri har brukt aimbots i en konkurranse, og nå ber moren til den britiske YouTube-stjernen om at han skal få muligheten til å gjøre opp for seg.

– Han er knust. Han elsker det spillet. Han har ikke noe vondt i seg, og etter en feil som ikke fysisk skader noen bør det være en mulighet for å gjøre det godt igjen, sier Barbara Khattri ifølge Daily Mail.

Da det hele ble kjent, våknet hun til at sønnens Fortnite-utstengelse trendet på Twitter.

– Der er det både er overveldende støtte og kritikk av ham, sier hun.

– Jarvis gjorde en feil og det innrømmer han, men gaming-samfunnet bør tenke over hvordan de behandler folk, mener 17-åringens mor.

Tjener fett

Jarvis Kaye bort fortsatt hjemme hos moren, men har tjent gode penger på e-sport og YouTube. Ifølge Daily Mail har tjent seg opp en formue på over 23 millioner kroner. Bare den siste måneden skal han ha tjent over 325 000 kroner i reklameinntekter på YouTube-kontoen sin alene.

Ifølge The Sun har 17-åringen tjent mange hundre tusen kroner på videoen der han ber om unnskyldning. Den er i skrivende stund sett 6,8 millioner ganger.

E-sportlaget hans, FaZe Clan, der også storebroren Frazier spiller, har hanket inn over 70 millioner kroner det siste året. I underkant av 30 millioner har vært prispenger, og godt over 40 millioner kroner har kommet inn i form av sponsorinntekter.