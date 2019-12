Det er en grunn til at den har blitt så billig

Det kan være mye strøm å spare på å holde seg i dragsuget etter større biler...

Verdens største ladestasjon?

Dermed begynner jeg å forberede meg på plan B. I forkant har jeg googlet litt rundt lademulighetene på Gardermoen og funnet at det er massevis av ladeplasser i parkeringshuset som heter P10. Hyggelig nok er det også gratis å lade her. Ikke riktig så hyggelig er det at dette skyldes at laderne skal være ustabile og at hele anlegget foreløpig er under utprøving. Men heller det, enn å begynne å lete etter en ladestasjon når jeg er hjemme fra tur igjen i morgen kveld.

Så med drøyt 50 kilometer rekkevidde igjen, svinger jeg av mot Gardermoen og setter kursen mot P10. Ganske riktig: I en av etasjene er det seriøst mange ladestolper, dette kan ikke være langt unna verdens største ladestasjon. Jeg ser også en elektriker som driver og jobber med en skikkelig lednings-spaghetti oppe i taket. Kanskje ikke noe godt tegn...

Jeg finner en ledig plass, men oppdager at laderen her lyser rødt, i motsetning til alle andre blå. Det er neppe så bra. Dermed er det inn i bilen igjen, og på leting etter en ny plass. Mitsubishien smetter inn mellom to Teslaer, en Model S og en Model X. Her får jeg koblet til, bilen tar i alle fall lading i starten, da er det ikke så mye annet å gjøre enn å dra avgårde og krysse fingre!

Så billig får du elbil-bestselgerne nå

Her er den plugget til. Nå gjelder det bare at ladingen fungerer mens jeg er borte!

Bli en kultbil

Vel på plass i flyet, tenker jeg litt på hvor fort elbilutviklingen egentlig har gått. i-MiEV var svært tidlig ute. Nå er den frakjørt av samtlige konkurrenter, egentlig på det aller meste. Men flere tusen i-MiEV, og søstermodellene fra Peugeot og Citroën, skal leve videre i bruktmarkedet i mange år.

Her vil de være de rimeligste inngangsbillettene til å eie elbil fremover. Trenger du "bare" en liten fireseter til lokal kjøring og er villig til å ta ladestopp hvis du skal lenger enn 8-10 mil (på sommeren, vinterstid blir det enda kortere), trenger ikke dette være så dumt. På litt sikt bør i-MiEV også ha potensiale til å bli en kultbil, rund og rar som den er.

Kontrasten er stor mellom Mitsubishien og elbilene som flankerer den - og det på mange måter! Det har skjedd mye på elbilfronten siden i-MiEV først kom på markedet.

Unner meg 18 grader

Dagen etter er jeg på vei hjemover fra billanseringen. Jeg mellomlander på Heathrow i London, her er det ut og ta sikkerhetskontrollen på nytt, kø og forsinkelser. Dermed blir det sen kveld før jeg endelig er på bakken og går mot P10. Jeg håper intenst at ladingen har fungert og at jeg nå kan sette kursen hjem og til senga, ikke mot en eller annen ladestasjon i nærheten.

Inn i i-MiEV, på med tenningen og der lyser tallet mot meg: 112 kilometer rekkevidde! Alt har gått som etter planen. Jeg sender en takk til både Avinor og Mitsubishi. Og hjemover unner jeg meg også nærmere 18 grader inne i bilen. Nå er det ikke lenger noe poeng å spare på strømmen!

