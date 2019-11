Viser triks som aldri har blitt vist på TV før

Tankeleser?

Hvis det nå var mulig å lese tanker, kan man i alle fall tenke seg at det kan by på spenning og utfordringer for de nærmeste rundt. Tryllekunstneren forteller om første gang han møtte samboeren.

– Jeg sa til henne «bare for deg selv så kan du telle alle gangene du har vært forelsket, deretter teller du alle gangene du har hatt kjærlighetssorg, og så teller du antall kjærester du har hatt. Til slutt ganger du det med et tall som bare du vet», forteller Secker.

Samboeren fikk hun opp et langt tall.

– Så sa jeg «nå skal vi se om vi kan finne din utkårede, så tast inn det nummeret på telefonen og ring det». Og da ringte det jo i lomma mi da, og resten er historie, ler Secker.

Trylletriks! Vil du at Hans Petter Secker skal gjette alderen og skostørrelsen din? Finn frem kalkulatoren på telefonen!

Tast inn sko-størrelsen din (rund opp til nærmeste hele tall)

Gang med 5 (trykk =)

Legg til 50 (trykk =)

Gang med 20 (trykk =)

Hvis du allerede har hatt bursdag i år: legg til 1019. Hvis du IKKE har hatt bursdag i år: legg til 1018.

Trekk fra året du ble født (for eksempel 1980 eller 2003) (trykk =) Du har svaret! De to første sifrene i svaret er sko-størrelsen din, og de to siste er alderen din! (Hvis du er under 10 år, er det siste sifferet alderen din).

