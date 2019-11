I en avsløring av Helsekontrollen kommer det frem at ansatte i Vitusapotek føler presset av interne salgskonkurranser i bedriften.

Rønnaug Larsen, leder for faramsøytenes fagforening, tror salgspresset kan bli enda verre med årene hvis ingen griper inn. Hun mener årsaken kan være at inntjeningen på legemidler har blitt lavere.

– Da må man tjene penger andre steder, forklarer hun.

Dette bekrefter også Apotek 1 i sin uttalelse til Helsekontrollen:

– Myndighetene regulerer prisene på reseptbelagte legemidler og det er en kjensgjerning at vi som apotekkjede har en svært lav fortjeneste på disse. Derfor er det nødvendig for oss å selge andre varer som kundene vil ha, har bruk for, og som passer inn i vårt apotekkonsept.

Lederen i Norges Farmaceutiske Forening mener dette kan ha sammenheng med det økende salgsfokuset i apotekene.

– Det meldes fra flere hold at prosentene apotekene budsjetterer med på inntjening av handelsvarer er urealistisk høye, forteller Larsen.

Salgskonkurranser ikke uvanlig

Helsekontrollen har avdekket at Vitusapotek arrangerer salgskonkurranser som bingo og «fem på rad» blant de ansatte, hvor målet blant annet er å selge ekstra varer til kunder med resept.

Legemiddelstatistikk: Legemidlenes andel av totalomsetningen i apotek sank i perioden 2004 til 2012.

Etter dette har legemidlenes andel av totalomsetningen vært rimelig stabil.

I 2018 utgjorde legemidler 76,8 prosent av apotekenes totale omsetning. I 2004 var denne andelen 83,5 prosent. Statistikk hentet fra Apotekforeningen

Nærmere kartlegging viser at konkurranser forekommer hos alle de tre største apotekkjedene: Vitusapotek, Apotek 1 og Boots apotek.

Larsen er svært negativ til salgskonkurranser innad i apotekene.

– Det gir feil fokus. Vi er kompetitive av natur, og fokus vil da være på at man skal selge mest mulig, fremfor å kartlegge kundens behov, mener Larsen.

– Mersalg er en konsekvens av god kundedialog

Apotek 1 sier til Helsekontrollen at de ikke har individuelle konkurranser knyttet til salg – i år.

Samtidig oppgir de at "de arrangerer konkurranser om å skape best resultater mellom apotekene, hvor omsorgsalg, dvs. salg av relevante handelsvarer som et resultat av behovskartlegging hos kunden, er en del av konkurransen".

Boots oppgir at de arrangerer «ulike aktiviteter for å skape engasjement blant medarbeiderne», men at de ikke arrangerer konkurranser som går direkte på mersalg i sammenheng med reseptpliktige legemidler.

Apotek 1 understreker at deres mersalg til reseptpasienter er en konsekvens av god kundediaolg, og ikke et irrelevant mersalg.

Måler sine ansatte på salgstall

Likevel måler både Vitusapotek og Apotek 1 sine ansattes salgsstatistikk på personnivå.

– Som enhver handelsbedrift måler vi salgstall, både på overordnet og individuelt nivå, skriver Apotek 1.

Boots apotek sier at de ikke henter inn salgsstatistikk på personnivå.

Vitusapotek vil ikke kommentere saken.