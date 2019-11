Så mye skjermtid kan ødelegge utviklingen av barnets hjerne

– Dette er den første studien som dokumenterer korrelasjonen mellom økt skjermtid og lavere utvikling av hjernestruktur og evner i førskolealder.

Det sier barnelege John Hutton ved Cincinnati Children’s Hospital til CNN.

I et studie som mandag ble publisert i fagbladet JAMA Pediatrics, hvor Hutton er hovedforfatter, blir det påstått at økt skjermtid kan sinke utviklingen av barnas hjerner.

– Dette er viktig fordi hjernen utvikler seg mest de første fem årene. Det er da hjernen er svært fleksibel og tar til seg alt, og danner de sterke koblingene som varer livet ut, sier Hutton.

Tidligere studier har vist at mye TV-titting er knytet til konsentrasjonsvansker hos barn, i tillegg til dårligere spisevaner og atferdsproblemer. Det er også funnet koblinger mellom mye skjermtid og språkforsinkelser, dårlig søvn, nedsatt funksjonsevne og lavere foreldre-barn-kommunikasjon.

Ikke tid igjen til kommunikasjon

– Det er kjent at barn som bruker mer skjermtid har en tendens til å vokse opp i familier som bruker mer skjermtid. Barn som har fem timer skjermtid, kan ha foreldre som har ti timer skjermtid. Legg det sammen, og det er nesten ikke tid igjen til at de skal kommunisere med hverandre, sier barnelegen.

I studien som ble publisert mandag, ble det brukt en spesiell MR-teknikk som kalles diffusion tensor imaging, hvor forskerne har fulgt nøye med på den hvite hjernemassen, som organiserer kommunikasjonen mellom de forskjellige delene i hjernebarken.

HJERNEBILDER: MR-bildene av barnas hjerner viser at de med mer enn én times skjermtid daglig har mindre hvit hjernemasse. Foto: JAMA Pediatrics

Hjernene til 47 friske barn som enda ikke har startet i barnehagen ble undersøkt.

Barna måtte oppgi når og hvor de har tilgang til en skjerm, hvor stor tilgang de har, hva de ser på og hvem de eventuelt er sammen med når de bruker skjermen.

Resultatene viser at barn som bruker mer enn én time time om dagen uten at foreldrene deltar, har mindre utviklet hvit hjernemasse. Dette kan føre til at barna får et mindre utviklet språk og dårligere leseferdigheter.

Hutton understreker at flere tester trengs for å kunne stadfeste nøyaktig hvordan mye skjermtid påvirker hjernen.

– Vi vet at barn som starter sent, har en tendens til å komme mer og mer bakpå når de blir eldre, sier han.

Ekstremt påvirkbar

TV 2 har tidligere omtalt at bruk av nettbrett kan skade utviklingen av barns hjerne.

– Nettbrett bør ikke brukes av barn de første tre leveår fordi hjernen er ekstremt påvirkbar. Barna trenger først å lære om den fysiske verden før de skal oppdage den virtuelle verden, sa Melanie Ekholdt Huynh, konstituert overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Grorud i 2014.