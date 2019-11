Elin (52) mistet benet etter rutinekontroll: – Gjett om jeg skal trene framover

I over to måneder har Elin Bjerke Halvorsen (52) ligget lenket til sykehussengen.

Det hele startet med en ordinær gynekologisk undersøkelse ved sykehuset i Vestfold 29. august.

52-åringen fikk uvanlig store smerter, men beskjeden fra helsepersonell var at dette var helt vanlig.

Seks dager etter undersøkelsen ble hun hasteinnlagt på sykehuset, med det som viste seg å være blodforgiftning.

Nær døden

Elin holdt på å dø av multiorgansvikt og høyre beinet måtte amputeres midt på leggen.

– Verden raste rundt meg. Jeg trodde ikke det var sant, at jeg kunne ende opp med bare ett bein etter en rutineundersøkelse. Situasjonen har vel nesten ikke gått helt opp for meg ennå, sier Elin til TV 2 fra sykesengen.

Ni uker etter hun ble hasteinnlagt er skjebnen til det venstre beinet hennes fortsatt ikke avklart.

Hun har gjennomgått to operasjoner hver uke for å skrape bort dødt vev under det venstre beinet, i håp om å redde det.

– Forrige uke var det snakk om at legene måtte fjerne noen av tærne på den venstre foten. Men de siste tilbakemeldingene nå er at jeg mest sannsynlig får beholde hele beinet, sier 52-åringen.

Får straks protese

Fra å ikke skjønne hvordan hun skulle klare å leve uten ett bein, tar hun det hele nå med en god porsjon fatning.

– Vanligvis er jeg bløthjertet og griner av det meste, men jeg har ikke fått den store reaksjonen etter amputasjonen - noe som overrasker meg. Det er merkelig hva en kan venne seg til. Mitt fokus nå er å beholde venstrebeinet, for med ett bein i behold slipper jeg trolig rullestol. Jeg er helt bestemt på å klare meg på egne bein, sier Elin og ler når det går opp for henne hva hun har sagt.

Protesemakerne besøkte nylig Elin på rommet og tok mål av beinstumpen. Om få dager skal hun få protese.

– Det blir så spennende! Jeg gleder meg veldig. Da er det endelig noe jeg kan gjøre selv, og ikke bare ligge her. Jeg kommer nok til å gå rett på snørra. Men legene har sagt at så fort jeg klarer å holde balansen med protesen, får jeg lov å reise hjem en tur. Gjett om jeg skal trene framover, sier Elin med et stort smil.

Overveldet av responsen

Smiler gjør også hun og ektemannen av all responsen de har fått fra hele landet, etter at Elin fortalte sin historie på TV 2.

På TV 2s Facebook-side har saken om Elin nådd ut til over én million personer, mens 635 personer har kommentert og sendt 52-åringen støtteerklæringer.

Elin og ektemannen satt sammen på sykehussenga, mens de leste og ga hjerte på hver eneste kommentar.