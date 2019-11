– Norske ulver kan stamme fra dyreparker

Ulv i Slettåsflokken i Trysil kan opprinnelig stamme fra en dyrepark i Paris

Enkelte norske ulver viser slektskap med Molosserhunder.

Tre norske ulver har trolig opprinnelse fra Latvia.

Dette er foreløpige konklusjoner Bonde og småbrukerlaget i Telemark har fått etter å ha sendt inn prøver av norske ulver til DNA-analyse. Målet har vært å finne mer fakta om ulvenes opprinnelse i Skandinavia.

Resultatene legges fram under et foredrag foran årsmøte til Norges Bonde- og småbrukerlag på Gardermoen fredag kveld.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforskning NINA påpeker at dette går imot all tidligere forskning knyttet til den skandinaviske ulvens opphav..

– Dette virker både rart og oppsiktsvekkende, sier han, og viser til at tidligere og ny forskning viser at ulvene i Skandinavia har vandret inn fra Finland og Russland.

Slettåsulvene i Trysil

Gjennom en dugnad blant jegere og skogsfolk, landet rundt, har Bonde og småbrukerlaget i Telemark fått samlet inn blod fra ulver som er skutt på jakt.

Så har de sendt materialet til ForGen, et privat rettsmedisinsk instituttet i Hamburg. Som er kjent for å undersøke alt fra drapssaker til å foreta genetiske analyser av dyr. Resultatene de har fått på tilsammen åtte ulver er oppsiktsvekkende.

Regina Brajkovic er bonde i Telemark og har vært primus motor for arbeidet for å få gjort uavhengige DNA-undersøkelser av norske ulver. Hun understreker at resultatene er foreløpige og at det er usikkerhet knyttet til dem, blant annet på grunn av referansematerialet som er benyttet.

– Vi har samlet blod fra ulv i Slettåsflokken. DNA-analysene viser at de opprinnelig kan stamme fra en dyrepark i Paris. Ulvene har også spor i seg fra Baltikum, og så har de havnet i Trysil, sier Regina Brajkovic.

Slettåsflokken i Trysil ble landskjent fordi ulvene labbet rundt husene i bygda og var nærgående. Det endte etter mye strid med at regjeringen åpnet for jakt.

– Tre ulver som nylig ble analysert har latvisk opprinnelse, viser resultatene., Noen har så mye molosserhund i seg at det mistenkes hybrid. En av disse tre prøvene kommer fra en ulv i Trysil. Den ble skutt av en mann som fikk fem måneders fengsel for å ha skutt en genetisk viktig ulv. En annen prøve handler om en ulv som ble skutt i Stange kommune, forteller Brajkovic.

Hun forteller at det også er sendt inn prøver på noen finske ulver og at det i forhold til dem er kommet analysesvar på at de kobles til ulver i Spania.