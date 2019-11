Nicklas Bendtner har skapt overskrifter de siste dagene med sin nye selvbiografi.

I boken retter den danske stjernespissen også kritikk mot noen av sine tidligere lagkamerater fra tiden i Rosenborg.

– I klubben har klikken med de tre A-ene - André Hansen, Alexander Søderlund og Anders Konradsen – vokst seg større. De ønsket meg ikke tilbake. Endelig var de i sentrum, men så fort jeg dukket opp, var de som luft for journalistene. Det er nok misunnelse involvert, skriver Bendtner, som i år sonet 50 dager med fotlenke etter å ha blitt dømt for vold mot en tjenesteperson.

Bendtner-kritikken ble først omtalt av Nettavisen.

– Det bryr meg midt i ræven

Dansken kritiserer også avslutningsegenskapene til Søderlund.

– Jeg har ikke noen særlig kommentar til det, utenom at han fikk en fin melding av meg før han dro inn i fengsel, så ja … Han får skrive det han vil. Det er ikke noe stress, sier Alexander Søderlund til TV 2.

Rosenborg-keeper André Hansen sier at han ikke vil kommentere kritikken.

– Jeg leser andre bøker. Jeg leser jus. Det holder med det, sier Hansen, som nekter for at oppstyret rundt Bendtner-boken er forstyrrende for Rosenborg.

– Det tar ikke fokus, i hvert fall ikke fra meg. Så da bryr jeg meg ikke. Det bryr meg midt i ræven, sier Hansen.

Alexander Søderlund svarer kontant «nei» på spørsmål om boken blir diskutert i Rosenborg-garderoben. Spissen sier at han tror Bendtner har bommet i påstanden om at det er klikker og sjalusi i Rosenborg.

– Boken står godt for seg selv

Rosenborg-trener Eirik Horneland blir også utsatt fra kritikk fra Bendtner.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg den boken står godt for seg selv. Jeg tror ikke jeg skal begynne å gi energi til den. Så ivrig er jeg ikke på det. Jeg klarer ikke å kommentere det noe særlig, sier Horneland til TV 2.

Bendtner-overskriftene kommer i dagene før Rosenborg møter Sporting hjemme på Lerkendal i Europaligaen torsdag kveld.

– I Rosenborg er vi vant til media. Det er brød og sirkus rundt oss. Det lever vi godt med. Det er på godt og vondt, og vi har behov for oppmerksomhet, men for oss handler det om å fokusere på og konsentrere oss om det vi får gjort noe med, og det er å spille god fotball, sier Horneland.