Vikings elitesatsing for kvinner bærer frukter: – Trenerne har gitt laget en fantastisk utvikling

TV 2 Sporten har omtalt hvordan de største og mest tradisjonsrike klubbene i Europa de siste årene har satset stort på etableringen av egne elitelag for kvinner.

I Norge har lag som Vålerenga, Lillestrøm og Stabæk sine egne lag i Toppserien. I tillegg har Rosenborg planer om å starte en elitesatsing for kvinner i januar 2020

Årets cupfinalist Viking, stiftet tilbake i 1899, har store ambisjoner for sitt kvinnelag.

Denne sesongen kjempet laget om opprykket til 1. divisjon, men måtte se seg slått i kvalifiseringsspillet til fordel for Frigg.

Sportslig leder for Vikings jentesatsing, Christer Corneliussen, forteller at dannelsen av et eget elitelag for kvinner ble vedtatt tilbake i 2011.

Spillermateriellet skulle rekrutteres lokalt.

– Det var et initiativ som ble tatt i 2011 etter et godt arbeid med guttene på utviklingssiden, og vi ønsket å gjøre noe lignende på jentesiden. Viking inngikk et samarbeid med 5-6 naboklubber der ivrige jenter fra ulike klubber kunne komme å trene i Viking-regi med kompetente trenere og i gode utviklingsgrupper. Det var slik det startet med det som ble rekrutteringsgrunnlaget for A-laget, som var vårt mål, forteller Christer Corneliussen til TV 2.

– Skal spille i 1. divisjon innen tre år

Viking har bygget såkalt «stein på stein» med sin utvikling for A-laget med kvinner. Det innebærer et solid fundament på alderbestemt nivå.

– Målet for Vikings A-lag for kvinner er at vi innen tre år skal etablere oss som en 1. divisjonsklubb. Det vi ser nå er at vi har fått på plass flere trenere, og at jentene på alderbestemt trener like ofte som gutter. Vi har gjort det mer og mer profesjonalisert og fått en bedre struktur, samtidig som vi skulle hatt flere ansatt på heltid. Foreløpig har vi ikke de midlene som guttene får fra norsk toppfotball og sponsorer, eller kan selge spillere som en inntektsside, sier Christer Corneliussen, og legger til.

– Vi har vært heldige og faktisk hatt ansatt en ressurs i heltidsstilling for jentene i klubben i fire-fem år. Men vi har ikke klart å ekspandert og fått flere inn i full stilling. Men nå er vi i ansettelsesprosess med en ny trener for jenter 17 og rekrutt, og håper at vi kan ansette flere finansiert med støtte fra norsk toppfotball og sponsorsamarbeidspartnere, konstaterer den sportslige lederen.

– Hva kunne dere utrettet med enda større økonomiske midler?