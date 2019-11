Syv måneder gamle Faith var i mange timer fryktet død, etter at et narkotikakartell henrettet ni av hennes familiemedlemmer.

Onsdag meddeler nær familie på Facebook at Faith, mot alle odds, er funnet i live. Nå er hun gjenforent med faren sin.

Connie LeBaron, bestemor til Faith, har delt et bilde av gjenforeningen mellom far og datter på Facebook.

– Gud er god som har spart livet hennes. Hun er en ekte engel og har gitt håp til familien vår, skriver LeBaron på sin Facebook-side.

Angrepet av narkotika kartell

Familiene kjørte i tre biler på en grusvei i et avsidesliggende fjellområde nord i Mexico da de plutselig ble beskutt mandag morgen, skriver NTB.

Ni personer ble drept, blant dem et tvillingpar på 8 måneder. De andre drepte barna var 2, 10, 11 og 12 år gamle.

Bilene ble ifølge mexicanske myndigheter angrepet av medlemmer av et narkotikakartell ved La Mora i delstaten Sonora. Ifølge sikkerhetsminister Alfonso Durazo kan angriperne ha trodd at familiene tilhørte et rivaliserende narkotikakartell fordi de kom kjørende i flere store firehjulstrekkere.

Familiene skal ha kjørt den samme veien flere ganger tidligere uten å ha følt seg truet.

– Vi trodde hun var død i seks timer

Tanten til Faith, Jolie Galaz, har gjennom flere Facebook-innlegg uttrykt sine tanker om tragedien som har rammet familien hennes. Galaz deler blant annet hvordan familien i mange timer trodde at Faith var død.

– Vi trodde hun var død i over seks timer, men da hjelpen kom til åstedet fant de min dyrebare niese på bakken i kjøretøyet. Vi tror svingersøsteren min har kastet henne bak dit for å redde livet hennes, skriver tanten på Facebook.

Selvom det har vært en stor tragedie for mormonerfamilien, skriver Galaz at det også har kommet gode ting ut av det.

– I all denne tragedien har det også skjedd mirakler! Gud er god og vi vil aldri miste troen og vil fortsette å be, skriver Galaz.

Kjemper mot vold

Julian Le Baron mistet kusinen sin og de fire barna hennes i angrepet. Han sier at tre personer er pågrepet, skriver NTB.

De siste årene har to andre medlemmer av LeBaron-familien blitt drept, noe som har ført til at Julian LeBaron har engasjert seg i kampen mot voldskriminalitet.

– Vi er veldig opprørt og har det svært vondt etter det som skjedde i går. Det er massevis av drapsmenn i fjellene, sier han til TV-kanalen Televisa.

I fjor ble nesten 36.000 mennesker drept i Mexico.