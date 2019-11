De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog som har dårlig eller mangelfull dekkutrustning. De skaper skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Nå har myndighetene tatt grep for å få bukt med dette problemet.

Gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrusting har økt, og vil i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene på vinterføre. Med de nye endringene vil en få et gebyr for hvert brudd en har gjort på reglene.

Nattlig kontroll

Slik det har vært fram til nå, har en for eksempel bare fått ett gebyr, selv om en mangler fem kjettinger. Fra nå er det fem gebyrer.

Statens vegvesen får også mer penger til å drive kontrollvirksomhet.

Nå har de stoppet en rekke kjøretøy ved Husum kontrollstasjon i Løten. Og kontrollen natt til i dag ga virkelig resultater.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Den nattlige kontrollen på Husum viste seg å gi resultater. Foto: Statens vegvesen.

22.400 kroner i gebyr

– Vintersesongen er i gang, og nye gebyrregler har trådt i kraft. Norsk vogntog ble gitt 22.400 kroner i gebyr for 7 slitte dekk og manglende kjetting, opplyser Statens vegvesen, i en pressemelding.

I tillegg ble det i løpet av denne kontrollen kjøreforbud og ilagte gebyrer for ytterligere 10 vogntog/varebiler.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Nå svir det mye mer enn tidligere hvis man ikke har ting som dekkutrustning i orden. Det fikk denne sjåføren erfare. Foto: Statens vegvesen.

Oversikt over kjøreforbud og gebyrer:

Dekkgebyr for 7 slitte dekk og manglende kjettinger, kr. 22.400,-

Dekkgebyr kr. 2.000.-

Overlast kr. 4.250.-

Overlast – kr.11.000

Ett nedslitt dekk kr. 2.000,-

Manglet kjetting – kr. 4.600

Sikthindringer i frontruten

Lengdemerking på vogntog

Sikthindringer i frontruten

Overlast på 2 varebiler.

I tillegg til dette fikk en sjåfør kjøreforbud og ble anmeldt. Vedkommende kom kjørende med bil og tilhenger, selv om førerkortet var beslaglagt.

Dette vogntoget manglet også noe veldig viktig ...

Video: Det står en person her – men klarer du å se ham?