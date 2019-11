Rune Halseth (55) er en av Nav-skandalens ofre. Han sonet fire måneder i høyrisikofengsel i Halden, dømt for noe som ikke er ulovlig.

Under en pressekonferanse på Arbeids- og sosialdepartementet mandag 28. oktober ble det kjent at Nav over lenger tid har tolket EØS-reglene feil.

Dette skulle snu Runes liv på hodet.

Etaten har urettmessig krevd penger tilbake fra personer som har mottatt AAP-ytelser og samtidig reist til utlandet, eller stoppet utbetalingen av ytelsene til personer som har meldt fra om utenlandsopphold.

PÅ STORTINGET: Rune møtte opp på Stortinget under redegjørelsen av Nav-skandalen. Foto: Mina Maria Rise

Siden forrige mandag har Rune ventet på telefon fra Nav. Men onsdag, ni dager senere, ble 55-åringen endelig oppringt.

– Det første som slår meg er at de har brukt veldig lang tid, sier Rune til TV 2.

– Vi beklager sterkt

TV 2 har fått tilgang til samtaleloggen mellom Nav og Rune. I dialogen beklager Nav for at det har vært vanskelig å nå dem.

I tillegg beklager etaten for de forhold han har blitt utsatt for:

«Navs praksis har vært at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta AAP. Vår tolkning og praksis har vært feil, og dette har ført til at Nav urettmessig har krevd ytelser tilbake. I tillegg er du blitt anmeldt og har mottatt en dom for forholdet. Vi beklager sterkt den belastningen dette har vært for deg.»

Stanser innbetalingskrav

Rune blir informert om at hans trekk på 500 kroner i måneden blir stanset. For 55-åringen betyr dette mye.

– 500 kroner er mye penger. Jeg synes at de kronene gir meg mye til å bruke på andre ting. Noe som betyr noe i livet, forteller Rune.

Rune blir også informert om at Riksadvokaten vil vurdere gjenåpning av saken. Dersom Riksadvokaten mener Rune er feilaktig dømt, fremmes saken for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.



Videre vil Rune, sammen med forsvarer, bli innkalt til en samtale hos politiet. I dette møtet vil temaet være rett til erstatning og/eller oppreisning.

Rune synes samtalen med den Nav-ansatte var oppriktig og god. Men han er skuffet over Nav-direktør, Sigrun Vågengs tilstedeværelse de siste dagene.

– Hun burde kunne stå frem og fortelle om fremgangsmåtene fremover. Hun kunne også svart på noen av de kritiske spørsmålene som ble stilt i går. Hun sitter tross alt som direktør i Nav, sier han.

Konfronterte Anniken Hauglie

Tirsdag 5. november møtte Rune opp på Stortinget. På galleriet i stortingssalen tok han notater, og forberedte seg på å møte en av de ansvarlige for skandalen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

KONFRONTASJON: Rune Halseth fikk stille de spørsmålene han har lurt på i møte med Anniken Hauglie på Stortinget. Foto: Tommy Storhaug, TV 2

– Først og fremst må jeg bare si at jeg synes det er utrolig ubehagelig. Jeg vil virkelig be om unnskyldning på vegne av den norske stat, sa Anniken Hauglie til Rune.

Hauglie lovte at hun skulle gjøre det hun kunne for at prosessen skulle gå så raskt som mulig.

– Jeg kommer til å bevilge mer penger til NAV og Trygderetten nå på fredag, nettopp for at vi nå skal sette alt trykk inn på denne saken.