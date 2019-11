De rettssakskyndiges rapport om tilregneligheten til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) er utsatt, opplyser politiet til NTB.

Rapporten skulle foreligge torsdag, men politiet opplyser at Asker og Bærum tingrett har utsatt fristen for innleveringen av erklæringen til 2. desember.

– Bakgrunnen er at de rettspsykiatrisk sakkyndige har bedt om noe mer tid til sine undersøkelser av siktede, sier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

De tre sakkyndige som er oppnevnt i saken, er overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. Manshaus har samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse.

Drepte stesøster

Den siktede har erkjent å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17). Hun ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august.

Kort tid etter drapet ble 22-åringen i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble skadd i skytingen. Han har også erkjent denne handlingen, men ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

I retten har Manshaus gitt uttrykk for et politisk synspunkt og motivet for de handlingene han har begått.

Forlenget varetekt

Mandag ble varetektsfengslingen av Manshaus forlenget med fire nye uker. Politiet regner med å være ferdig med etterforskningen av saken i løpet av desember.

Manshaus har tidligere blitt varetektsfengslet med restriksjoner. I de tolv ukene har han sittet i isolasjon med brev-, besøks- og medieforbud. Denne gangen ba politiet ikke om noen restriksjoner. De begrunnet begjæringen om fortsatt varetektsfengsling med faren for gjentakelse.

