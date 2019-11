Mannen, som er tidlig i 30-årene, oppsøkte i august gastrokirurgisk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Stavanger med store smerter nedentil.

I dommen fra Stavanger tingrett kan man lese at en lege ved poliklinikken oppfattet situasjonen slik at mannen hadde behov for umiddelbar hjelp for sin endetarmslidelse.

Fornærmede igangsatte undersøkelsen som medførte en del smerter for tiltalte.

I Stavanger tingrett forklarte mannen at han ba fornærmede om å avslutte undersøkelsen fordi det gjorde vondt, men at hun likevel fortsatte.

I retten forklarte fornærmede at situasjonen forløp slik at hun til slutt ga uttrykk for at en annen lege måtte overta undersøkelsen. Da angrep han legen, og påførte henne et stort kutt i ansiktet.

Mannen ble nylig dømt til fengsel i ett år, og må betale legen over 40.000 kroner i erstatning.

– Vi ønsker ikke å kommentere dommen, sier mannens forsvarsadvokat Marie Helene Earl Haugland til TV 2.

Gikk til angrep

Legen var i en mellomgang da mannen kom etter henne og slo henne to ganger i ansiktet. Brillene hennes knuste, og glasset skar inn i kanten av øyehulen. Deretter slo han henne i skulderen, slik at hun traff veggen og fikk en hevelse.

Mannen ga uttrykk for at han tidligere var behandlet for hemoroider med en såkalt strikk, og at han ønsket å få samme behandling nå. I retten uttalte legen at hennes vurdering var at mannen måtte opereres.

Under hovedforhandlingen i Stavanger tingrett fastholdt mannen at han mente at legen gjentatte ganger utførte undersøkelsen, til tross for at han gjorde motstand, og at hun gjorde dette for å påføre ham smerter.

«Hun fikk en velfortjent på trynet,» uttalte mannen i retten.

Mannen ble ført bort av politiet, og legen måtte behandles av en spesialist i plastisk kirurgi. Hun måtte få mellom 20 og 25 sting i ansiktets øvre del.

Retten skriver at de mener at det ikke er tvilsomt at det er snakk om grov kroppsskade. De viser til at arrene i legens ansikt aldri kommer til å forsvinne, og at hun var sykmeldt i mer enn 14 dager etterpå.

Truet parkeringsvakt og NAV-ansatte

Mannen ble også dømt for å ha truet en parkeringsvakt, samt for å ha truet en vekter ved et NAV-kontor.

Mannen ble dømt til ett års fengsel, samt til å betale legen 40.000 i erstatning. Han må også betale 3000 kroner i erstatning for brillene hennes.