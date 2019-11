Flyplassvektere avslørt – henger ut passasjerer i hemmelig Facebook-gruppe

HENGER UT BARN: En flyplassansatt gjør narr av ei jente som sitter i barnevogn. Foto: Skjermdump

– Nulltoleranse

Tidligere TSA-ansatte Monica Stoddard sier til NBC at hun mener at Facebook-siden er et symptom på et større problem i etaten.

Hun mener at Facebook-siden er et resultat av at TSA-ansatte ikke har et egnet sted å ventilere.

– Moralen var ikke bra. De ansatte hadde ikke et sted å få pratet om hva som skjedde, eller si hva de tenkte, sier hun.

TSA legger seg langflate overfor kanalen, og i en uttalelse bekrefter de at «TSA Breakroom» finnes, men understreker at den ikke har noe med den føderale etaten å gjøre.

– Dette er en privat side som verken er tilknytte eller godkjent av TSA, skriver de.

Videre skriver de at de ansattes internettbruk ikke må reflektere negativt over TSA eller ha negativ innvirkning på jobben.

– TSA har nulltoleranse for ulovlig og umoralsk oppførsel, skriver de.