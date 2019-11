Vil gi redde passasjerer spesial-tilbud – ekspert tror Norwegian kan måtte vurdere det samme

Noe for Norwegian?

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til TV 2 at United Airlines' utspill kan tvinge andre flyselskaper med 737 MAX-fly til å gjøre noe lignende.

– Det er markedets makt. Hvis ett selskap gjør det, fører det til at andre følger etter. Det kan skape en presedens også i Europa, sier Elnæs.

Hvorvidt dette er noe flere flyselskaper vil innføre, sier eksperten i stor grad avhenger av konkurransesituasjonen og hvordan markedet vil reagere på at MAX-flyene kommer tilbake.

Norwegian har 18 MAX-fly på bakken, og er derfor et av selskapene som kan komme til å møte på utfordringer med passasjerer som ikke vil fly med 737 MAX.

– Vi kan ikke se bort fra at Norwegian også vil vurdere dette. De kan komme i en situasjon hvor de hvert fall må vurdere noe tilsvarende, sier Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– En form for markedsføring

Flyanalytikeren sier det vil være enklere for større selskaper med mange fly å ha et slikt spesialtilbud for engstelige passasjerer. For mindre selskaper, som for eksempel ikke har andre flyvninger enn med 737 MAX til en spesifikk destinasjon, vil det være umulig å ha et lignende ombookings-tilbud.

– Jeg har vært klar på at jeg ikke tror markedet vil velge bort MAX-flyene når de kommer tilbake. Dessuten er det slik at jo flere muligheter du gir til å velge bort MAX, jo mer vil markedet reagere på det, sier Elnæs.

Han poengterer videre at toleransen for å fly med 737 MAX også kan være høyere i Europa enn den er i USA.

United Airlines' løfte er etter sigende ment for å skape større trygghet hos passasjerene, men enkelte vil nok tenke at de heller gjør det motsatte. Elnæs kaller det et markedsutspill.

– Det er nok heller et konkurransemiddel og en form for markedsføring. Kunden skal tenke at de får et valg, sier Elnæs.

– Mest inspiserte flyet i verden

Elnæs advarer reisende mot å tro at det vil være helt kostnadsfritt å booke om fra et MAX-fly. Selv om du skal slippe å betale ombestillingsgebyr, har han liten tro på at setet du kjøper på et annet fly vil koste nøyaktig det samme.

– Det er garantert ikke samme pris, så det kan bli kostbart for kunden, sier Elnæs.

Norwegian er foreløpig ikke sikre på når de vil ha Boeing 737 MAX tilbake i trafikk, men har i utgangspunktet planlagt vinterprogrammet uten MAX-flyene. Det innebærer at de tidligst vil komme tilbake rundt mars/april.

Senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian sier de aldri vil sette et fly i trafikk som ikke er sikkert.

– Vår viktigste prioritet er sikkerheten til våre kunder og våre ansatte, og det vil vi aldri gå på kompromiss med. Innen MAX’en er tilbake i trafikk, vil det være det mest inspiserte flyet i verden, sier Næss.

Hun sier selskapet må komme tilbake til andre detaljer når de vet mer om når 737 MAX er tilbake.