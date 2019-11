Nyhetsbyrået Reuters melder at russiske myndigheter har fått en formell benådningsforespørsel fra spiondømte Frode Berg (64).

Den russiske presidentens talsperson Dmitrij Peskov sier til nyhetsbyrået RIA at søknaden behandles av myndighene.

– Over det siste hinderet

Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter opplysningene til TV 2.

Han er optimistisk:

– Vi vet at Frode Berg har sendt en benådningssøknad i fengselet. Slik jeg forstår det, så går den først til en regional komité for benådningssøknader. Vi fikk en opplysning i forrige uke om at komiteen hadde anbefalt søknaden. Jeg vil tro at den har kommet frem til presidentens administrasjon, og at den sånn sett er klar for signering, sier Risnes til TV 2.

Risnes opplever dette som «en ny bekreftelse på at det går mot en løsning».

– Vi har opplysninger om at Litauen skal over det siste hinderet i morgen. Dette kan tyde på at alt er klart på russisk side. Da kan vi tro at det ikke tar mange dager før Frode Berg er hjemme, sier Risnes før han legger til:

– Men vi tar alt med en klype salt.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte 16. oktober at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland. Det litauiske parlamentet skal torsdag behandle et lovforslag som, om det blir vedtatt, kan gjøre det enklere for landet å utlevere russere.

– Er ved godt mot

Risnes har ikke direkte kontakt med Berg, men han er i dialog med hans russiske forsvarer.

– Jeg har fått rapporter om at Berg er optimistisk og at han har tro på de signalene han får. Han tror på at en løsning er i sikte. Derfor er han ved godt mot.

Tidligere denne uken bekreftet statsminister Erna Solberg til TV 2 at hun under besøket i Vilnius har hatt hemmelige samtaler med Litauens president. Solberg avviste at besøket i Litauen hadde noe med Frode Berg-saken å gjøre, men fra kilder på litauisk side fikk TV 2 bekreftet at den planlagte spionutvekslingen har vært oppe til drøfting i løpet av møtene med ledende litauiske politikere.

Saken oppdateres.