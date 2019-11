«Klopp vs Pep»: – Det er fantastisk. Dritdigg

Finstad Berg, som også er språkviter og har vært politisk engasjert i mange år, presenterer et begrep fra en helt annen enn fotballverden for å sette navn på situasjonen ekspertkollegaen skisserer.

– I politikken kalles dette ofte for budskapsdisiplin. Du har drillet på forhånd hva budskapet ditt er, og så har du funnet ulike måter du skal få frem det på. Samme hva du er blitt spurt om og samme hva folk prøver å grave i, så skal du ha budskapsdisiplin. Bestem deg for tre ting før du går inn. «Dette er det som skal sitte igjen. Dette er den historien jeg skal fortelle.» Det er det både Klopp og Guardiola gjør, sier hun.

Klopp er den som har slått Guardiola flest ganger

Siden Pep Guardiola startet som manager, i Barcelona i 2008, er Jürgen Klopp den motstandermanageren som har påført ham flest tap. Hele sju ganger har tyskeren tatt innersvingen på sin spanske duellant. Fotballskribent Raphael Honigstein, som har fulgt dem begge tett gjennom karrieren, mener allikevel at det er vanskelig på peke på at en av dem er den andre overlegen.

– Det er veldig vanskelig å si at en av dem har overtak på den andre akkurat nå. Resultatene har muligens vært knapt bedre for Klopp, men samtidig kan man argumentere med at det er Guardiola som løftet det viktige sølvtøyet ved sesongslutt. Jeg tror ikke verken Klopp eller Guardiola føler at de er foran den andre, men de går inn i denne kampen med vissheten om at det er et åpent oppgjør, sier han til Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

Journalisten og forfatteren, som fulgte duellantene allerede i deres tid i hans hjemland Tyskland for seks år siden, tror ikke de to har noe spesifikt forhold seg imellom. Guardiola vant ligaen tre år på rad med Bayern mellom 2013 og 2016, de to første av dem med Klopp som direkte opponent i form av hans stillings som Borussia Dortmund-sjef.

– Det er definitivt mye respekt mellom dem, som kan dateres tilbake til tiden i Tyskland og som fremdeles eksisterer. Med tanke på rivaliseringen, så tenker jeg ikke nødvendigvis at de ser på det som en personlig rivalisering. Det er en større historie for Klopp. Guardiolas Bayern og City har stått mer i veien for hans Dortmund og hans Liverpool enn han har stått i veien for dem, sier Honigstein, uten å glemme at det var Klopps Liverpool som slo ut City av Champions League da de var alles favoritt til tittelen for to sesonger siden.

