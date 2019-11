Aksjonerte mot Sophie Elise og Isabel Raad: – Har oppført seg kritikkverdig

Både Sophie Elise Isachsen og Isabel Raad tjente ifølge skattelistene millionbeløp i fjor. Store deler av denne inntekten kommer fra blogging, Instagram og kommersielle samarbeid på de nevnte plattformene.

TV 2 har kontaktet samtlige av de nevnte influenserne, men det er kun Johanne Nordeng og Ulrikke Brandstorp som har besvart våre henvendelser.

Beklager

Nordeng er kjent fra årets sesong av «Ex on the Beach», og har allerede i overkant av 53.000 følgere på Instagram. Hun fikk brev av Forbrukertilsynet etter at hun postet en annonse for såkalte «fillers». Dette er en type gelé som injiseres i huden for å «fylle ut» og rette på et område i huden eller leppene.

STORT ANSVAR: Johanne Nordeng sier det å være med i reality-program er en prøvelse, og at det tar tid før man skjønner hvor stort ansvar man har. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

24-åringen sier at hun ikke var klar over hvor stor påvirkningskraft hun ville få etter at programmet begynte å gå på TV. Hun beklager overfor sine unge følgere, og lover at hun skal gjøre endringer i fremtiden.

– Jeg tenker aldri å poste noe som helst reklame for fillers igjen. Jeg har også prøvd, etter beste evne, å være et godt forbilde til tross for at jeg er opptatt av utseende og har fillers selv. Noe jeg ikke kommer til å slutte med. Jeg vokser og lærer som alle andre. Det er bare veldig synd at så mange unge mennesker må se meg feile innimellom.

Artist Ulrikke Brandstorp kom på andreplass i «Stjernekamp» på NRK. I sommer sang hun også en duett med Ben Adams på «Allsang på grensen». Opptredenen har fått internasjonal oppmerksomhet, og går sin seiersgang på YouTube og sosiale medier.

Hun har godt over 10 000 følgere Instagram, og forteller at dialogen med Forbrukertilsynet kom etter en annonse hun angrer på.

– Det var absolutt ikke ment for å skape kroppspress. Jeg fikk en tilsynsrapport fra Forbrukertilsynet og har tatt til meg den kritikken og de oppfordringene Forbrukertilsynet kom med. Det er viktig for meg å følge de retningslinjer som foreligger, og har siden den gang sørget for at dette ikke har skjedd igjen og ikke skal skje i fremtiden.

^ I STRID MED REGELVERKET: Forbrukertilsynet konkluderte ikke med lovbrudd, men sier at markedsføringen kan være i strid med regelverket. Dette er et av brevene som ble sendt i aksjonen.

Får ikke bot

Forbrukertilsynet gjorde en lignende undersøkelse i sommer, hvor de gikk gjennom tips og henvendelser fra forbrukere og sjekket om norske kjendiser brøt markedsføringsloven.

Til sammen mente de at 24 Instagram-kjendiser hadde brutt loven. TV 2 har kontaktet de fire personene som Forbrukertilsynet sier de har hatt kontakt med flere ganger.

Det er blogger Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen, sybok-forfatter Stine Skoli Ommedal, moteprofil Celine Aagard og forretningskvinne Camilla Pihl.

Det er ingen tvil om at dette er kjendiser som får betydelige prosenter av inntekten sin gjennom blogg og Instagram. På tirsdag ble det eksempelvis kjent at Camilla Pihl var den influenseren i Norge med nest høyest inntekt i 2018, med en inntekt på 2,25 millioner kroner.

INFLUENSER: Camilla Pihl har vært et kjent navn i motebransjen i flere år. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Ingen i den nevnte kvartetten har fått bøter i etterkant av aksjonen. Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad, forklarer at dette har flere forklaringer.

– Vi har ikke ilagt noen av påvirkerne sanksjoner. Vi erfarer at det ofte er mest effektivt med veiledning om regelverket. Det er også slik at man ikke må bruke sanksjoner selv om vilkårene er oppfylt – det er en kan-regel. Terskelen for når man kan ilegge sanksjoner, også selv om man har brutt loven, kan være relativt høy. Når det er sagt, så vurderer vi i aktuelle saker hvorvidt sanksjoner er aktuelt.

Takker Forbrukertilsynet

Enkelte av de 24 kjendisene kjenner seg ikke igjen i kritikken. Sybok-forfatter Stine Skoli Ommedal setter pris på jobben Forbrukertilsynet gjør. Hun hevder likevel at hun ikke har brutt noen regler, og at det hele handler om misforståelser.

– Et eksempel på dette er at jeg har sydd et plagg og tagget en bedrift som selger tekstiler i innlegget. Selv har jeg aldri hatt et eneste samarbeid med dem, men stoffet er derfra, og jeg liker å informere følgerne mine. Dette fordi de alltid spør hvor stoffet er kjøpt.

REDAKTØR: Celine Aagaard, som tidligere har vært redaktør for Topp og Mag, hyller jobben Forbrukertilsynet gjør. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

I likhet med Skoli Ommedal, har også motedronningen Celine Aagard stor respekt for jobben Forbrukertilsynet gjør. Hun mener det er viktig med et organ som hele tiden sørger for at influensere er oppdatert på et vanskelig lovverk. Hun forklarer at dialogen med Forbrukertilsynet var lærerik, og at hun ikke var klar over at hun brøt loven.

– Noen av postene mine var ikke kommersielle, det vil si at det var bilder av produkter jeg overhodet ikke har en kommersiell binding til. Andre var bilder av mitt eget klesmerke som jeg eier og drifter. Etter en gjennomgang av retningslinjene for merking av poster hvor mitt eget klesmerke er synlig, tolker jeg retningslinjene dit hen at mitt eget klesmerke også skal merkes som kommersielt innhold, noe jeg nå gjør.

TV 2 har også kontaktet Anna Rasmussen og flere i managmentet til Camilla Pihl. De har ikke gitt uttrykk for at de ønsker å kommentere saken.