Årstiden vi er inne i nå byr på utfordringer både for biler og sjåfører.

Hvis du ikke er så heldig å ha garasje, må du kanskje starte mange morgener med å børste bort snø og skrape is av rutene, før du kjører avgårde.

Slurver du med dette, kan du skape farlige situasjoner både for deg selv og andre som ferdes ut i trafikken. Og dessverre er det ganske mange som gjør nettopp det.

Det fikk politiet i Bodø erfare denne uken. I alt ni sjåfører ble bøtelagt for dårlig skraping av is. For én av dem røk også førerkortet.

Skjer i årets tre første måneder

– I de mindre alvorlige sakene, vil man kunne skrive et forenklet forlegg. Dette vil da være en bot på 2.600 kroner, subsidiært tre dager fengsel, sier politiadvokat Susanne Cecilie Kobro, til NRK Nordland som først omtalte saken.

Hun ble kontaktet av politipatruljen som stoppet mannen og tok avgjørelsen om førerkortbeslag.

Tall fra Utrykningspolitiet viser at i fjor fikk 374 bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt. Det er ti flere enn året før. De fleste av disse tilfellene skjer i årets tre første måneder, som ofte er kalde.

Rullet ned ruta – så røk førerkortet

Å skrape is av bilrutene er ikke den morsomste jobben. Men å la være kan få fatale konsekvenser.

Tilstrekkelig utsyn

Hvor mye må du så skrape for å ikke risikerere problemer? Regelen er at "Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende»".

Dermed blir det selvfølgelig grader av skjønn på hva som er "tilstrekkelig". På frontruten praktiserer politiet en regel som sier at du skal skrape det området som vindusviskerne dekker. Det er naturligvis også viktig å ha godt syn til sidene.

Klarer du å se politimannen gjennom denne frontruten?

5 tips for å sikre god sikt 1. Ha snøkost og en god isskrape lett tilgjengelig i bilen.



2. Fjern is og snø fra alle vinduer og fjern snø fra taket. Tørk vekk eventuell dugg inni bilen.



3. Hvis bilen står parkert utendørs kan du dekke frontruta med et trekk eller pledd. Da får du færre vindusflater å skrape.



4. Skru av vindusviskerne når du parkerer, for å unngå at de skal fryse fast på vinduet. Det er lurt å løfte på vindusviskerne når du skraper vinduet, for å sjekke om de har frosset fast.



5. Bytt vindusviskere minst en gang i året. Slitte vindusviskere kan gi striper på ruta og gi dårlig sikt.

Nesten ikke sikt – det straffet seg

