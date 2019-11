Tirsdag ble styreleder Trond Løkke i Vesterålen Turlag utskrevet fra sykehuset, etter at han ble tatt av et skred ved Trollfjordhytta i Lofoten søndag.

– Trond er fysisk i god form og har kommet imponerende raskt til hektene fysisk. Med tanke på at han lå nesten 1,5 time under snøen og ble fraktet ut med en såpass lav kroppstemperatur er vi svært glade for dette utfallet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.



Løkke var en del av et turfølge på ni personer. Tiden var knapp og leteaksjonen startet for fullt. Et redningshelikopter søkte over rasområdet fra luften, mens skredhunder søkte i selve raset.

– Psykisk er dette svært krevende for han og alle involverte i ulykken. De har behov for ro i dagene som kommer. Alle får tilbud om helsehjelp for å takle situasjonen de har vært igjennom, sier Klarp Solvang.

Advarer om snøskredfare

Røde Kors advarer om skredfare i Nord-Norge, selv før den «offisielle» skredsesongen har startet.

Varselet onsdag kommer kun dager etter at styreleder Løkke ble tatt.

– Denne hendelsen er en påminnelse om at det kan gå snøskred selv om snøskredvarslingen for årets sesong ikke har startet, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Onsdag opplyste Den Norske Turistforening (DNT) at Løkke er utskrevet fra sykehus.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har poengtert at ustabilt snødekke og vedvarende svake snølag i Nord-Norge gjør at snøskredfaren er reell, allerede ved inngangen til november.

– Våre folk som ferdes i fjellene i Troms og Nordland, melder om at til dels store snømengder og snø som transporteres av vinden, gjør at vi må være forberedt på flere snøskred i dagene og ukene som kommer, sier Løvik.

(NTB/TV 2)