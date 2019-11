Musikkverdenen var i sjokk da nyheten om George Michaels død kom den 25. desember, 2016. Han ble 53 år gammel.

Han døde en naturlig død grunnet problemer med både lever og hjerte. Det var kjæresten Fadi Fawaz, som fant popstjernen livløs i sin egen seng etter hjertesvikt.

Ny låt

Nå snart tre år etter hans bortgang kommer utgivelsen av «This Is How (We Want You To Get High)», en sang av George Michael som ikke har vært hørt eller utgitt tidligere.

Låten, som ble spilt inn da popstjernen var i studio for siste gang, er det første av hans originalmateriale som deles på syv år.

I England ble sangen spilt for første gang i morgenshowet «The Zoe Ball breakfast show» i dag, onsdag 6. november og er nå tilgjengelig på Spotify.

LAST CHRISTMAS: Emilia Clarke og Henry Golding i en scene fra julefilmen «Last Christmas». Foto: Jonathan Prime/Scanpix

– Selv om han ikke er med oss lenger, fortsetter musikken hans å glede oss alle, sier programleder Zoe Ball til NME.

Julefilm

Sangen blir nå utgitt i forbindelse med en ny julefilm Last Christmas, som er inspirert av musikken til George Michael og Wham som lanseres av Universal Pictures denne uken.

Filmen er inspirert av Wham!-hiten med samme navn, og har et soundtrack bestående av tre Wham!-låter og tolv sanger fra George Michaels solokarrière.

Filmen har premiere 13. november med Emma Clarke i hovedrollen.