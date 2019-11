Vålerenga-leder: – Vi måler oss mot de beste utenlandske klubbene

De fleste gigantklubbene i Europa har de siste årene etablert elitelag for kvinner, og spytter millioner av kroner inn på å hente de største profilene og de mest kompetente trenerne.

I Norge er det først og fremst de tradisjonsrike klubbene Vålerenga og Lillestrøm som har stått i bresjen for satsingen på egne kvinnelag med klubbenes logo de siste ti årene. Lillestrøm har vunnet Toppserien seks år på rad, mens Vålerenga denne sesongen skal lage spille cupfinale mot nettopp LSK Kvinner, og kjemper om sølvplassen i Toppserien.

Daglig leder i Vålerenga Fotball Kvinner, Morten Grødahl, medgir at Vålerenga henter inspirasjon fra utlandet i jakten på å bli best i Norge.

– Vi måler oss mot de beste utenlandske klubbene. Vi kan ikke bare drive med å tenke for oss selv her i Norge, vi må tenke internasjonalt. Det er en av grunnene til at vi inviterte Manchester United hit, for å muligheten til betraktninger på andre nivåer. Det er gøy å se at en treningskamp mot Manchester United kunne trekke 7000 tilskuere til vår arena, sier Grødahl.

Frykter konkurransen

LSK Kvinners daglige leder, Emma Helena Sørensen, innrømmer at klubben frykter konkurransen fra de store internasjonale klubbene.

– Konkurransen fra de utenlandske klubbene er naturligvis stor! Den frykter vi. Vi må agere nå for å kunne være med i utviklingen, sier Sørensen til TV 2.

LSK Kvinner har vært Norges desidert beste lag på kvinnesiden de siste årene. Det finnes det flere årsaker til.

– Vi har hele tiden hatt gode trenerressurser, et robust støtteapparat, og ikke minst evnet å skape en vinnerkultur som skaper gode spillere, oppsummerer Sørensen.

– Hva kan andre klubber i Toppserien lære av LSKs suksess?

– De kan lære av vårt profesjonelle treningsmiljø, og vår evne til å tenke langsiktig. Dessuten har vi hatt kontinuitet på trenersiden nå over en periode for A-laget. Vi bruker også mye tid på å kartlegge trenerressurser for øvrig, svarer LSK Kvinner-sjefen, som innrømmer klubben kunne tatt ytterligere skritt dersom budsjettene hadde vært større.

– Da kunne vi for eksempel hatt enda flere proffdager for jentene, og tilrettelagt enda bedre for spillerne på laget, sier hun.

– Målet var hele tiden å rykke opp som egen klubb

Vålerenga holdt en lav profil på kvinnesatsingen til slutten av 1990-tallet, da de til gjengjeld kom som en rakett. Daglig leder Morten Grødahl forteller til TV 2 at klubben har jobbet målrettet og bestemt med kvinnefotballsatsingen.