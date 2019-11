Apotek-ansatte føler seg presset av interne salgskonkurranser

– Apoteket tror tydeligvis at de er en vanlig butikk som skal «pushe» mest mulig varer. Man må spørre seg om de er i stand til å behandle rekvirerte legemidler.

Befring påpeker at konkurranser og salgsmålinger øker risikoen for at helsepersonellet i Vitusapotek daglig bryter loven. De har nemlig ikke lov til å drive aktiv og direkte markedsføring overfor syke mennesker. De skal også sørge for at pasienten ikke påføres unødvendig utgifter.

– Oppfordring til slik markedsføring innebærer at ledelsen bryter sin plikt til å tilrettelegge slik at helsepersonell kan overholde sine lovpålagte plikter.

Befring understreker også at apotekenes rolle er å ivareta syke på en forsvarlig og omsorgsfull måte utfra deres behov, ikke apotekets egne behov for inntjening.

– To lovbrudd på få minutter

Helsekontrollen ble med Kine Albrigtsen for å hente ut hennes resept på antidepressiva, i to forskjellige Vitusapotek. På det første ble hun ikke tilbudt noe spesielt, men i apotek nummer to endte hun opp med tre produkter i tillegg til medisinen.

Juristen mener Kine ble utsatt for to lovbrudd kun på noen få minutter.

– Utnytter folk i en sårbar situasjon

Ragnhild Silkoset, professor og leder ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, fremhever at ansatte i apotek med lang utdanning er eksperter på sitt fagfelt og dermed har noe man kaller ekspertmakt.

– Det betyr at de kan få folk til å gjøre ting de ellers ikke ville ha gjort, fordi de er i en sårbar situasjon. Denne ekspertmakten utnytter Vitusapotek ved å selge pasienter noe de kanskje ikke trenger, forklarer Silkoset.

Mental Helse deler bekymringen og reagerer spesielt på at det konkurreres om å selge til sårbare grupper.

– At dette er satt så grundig i system er sjokkerende. Dette bør apotekene rydde opp i og slutte med, mener kommunikasjonssjef Kristin Bergersen.