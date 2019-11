I et Facebook-innlegg onsdag morgen kommer ungdomssvsnittet ved Majorstuen politistasjon med en advarsel til norske foreldre.

Rådgivere ved en skole tilbød hjelp til rusproblematikk for elevene, og forventet at noen få skulle ta kontakt.

Inspirert av TV-serie

De ble imidlertid tatt på sengen over antallet som meldte seg for å få hjelp.

Politiet trekker frem en historie som skjedde på en fest for et par uker tilbake. En 15 år gammel gutt hadde sovnet på fest, han var beruset.

– Kompisene hadde blåst kokain opp i nesen hans. De hadde sett en norsk TV-serie hvor det ble gjort, og synes det var kult og spennende, sier avsnittsleder ved Majorstuen politistasjon Johan Benitez.

Til TV 2 sier politibetjenten at de over tid har sett en utvikling hvor ungdom eksperimenterer med hardere stoffer.

– Vi er nødt til å snakke om dette. Både med foreldre, men kanskje også på et overordnet samfunnsnivå. Det er et problem at det er mer av det, og hvis vi ikke begynner å se på det nå, hvordan vil det da se ut om ti år?, sier Benitez.

– Svært lett å få tak i

Han er bekymret over den økte rusproblematikken blant unge.

– De klarer ikke slutte med hasj og marihuana, og de får problemer som er befestet til rusavhengighet, sier politibetjenten.

Benitez sier at politiets inntrykk er at disse rusmidlene er svært enkle å få tak i. Han mener derfor det er svært viktig at denne problematikken tas på alvor.

– Vi er nødt til å løfte det opp på et nivå hvor vi problematiserer det i et helseperspektiv og et skoleperspektiv, sier han og fortsetter:

– Det er nokså ofte at de videregående skolene i vårt område må sende hjem elever som er ruset på skolen. Vi må finne ut hvorfor ungdommene ruser seg, og vi må tørre spørre de ubehagelig spørsmålene, sier Benitez.