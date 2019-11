Se Liverpool mot Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.30.

Liverpool har et vanvittig kampprogram frem til nyttår med hele 13 kamper på 49 dager.

I den perioden er det også landskamper, der de fleste Liverpool-spillerne er på oppdrag.

– De må bruke hele troppen, ha perfekt restitusjon og gjøre treningsarbeidet grundig. Og så må de for all del ikke se på den listen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, og tenker på kampprogrammet.

– Det er det største problemet, for da får du en mental knekk. Spillerne må skjermes og ta den berømte «én kamp av gangen», fortsetter den tidligere landslagskapteinen.

Klopp får støtte av Hangeland

I desember må de røde også spille to kamper på ett døgn på to kontinenter. Først skal de spille kvartfinale i Ligacupen tirsdag 17. desember, før de dagen etter har semifinale i VM for klubblag i Qatar.

– Jürgen Klopp har vært innpå det, og det vet alle som har spilt fotball på høyt nivå: Det er for mye og et for tett kampprogram. De kommer til å få skader og utfordringer i denne perioden, sier Brede Hangeland.

– Problemet er risiko for skader. De har verktøy og medisinsk apparat som hele tiden vet hvor mye melkesyre en spiller produserer kontra en annen. Det er veldig viktig. En kompakt spiller trenger mer restitusjonstid enn en spurv. Dette er individuelt, forklarer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Hangeland tror de røde kan komme helskinnet gjennom de neste ukene.

– Dette kommer til å være tungt for Liverpool-spillerne. Det tar 72 timer å restituere seg etter en fotballkamp på toppnivå. Gjør du hoderegning på det kampprogrammet, så er det helt i grenseland, men det er en herlig «go» i laget og en kultur for profesjonalitet som er enorm, så er det noen som skal klare det, blir det Liverpool, mener Hangeland.

– Alle A-lagsspillere må i aksjon

I tirsdagens 2-1-seier over Genk gjorde Klopp flere endringer på laget.

– Det går en grense på hvor mange de kan ta av banen før dette (Genk-kampen) blir jevnt. De tåler ikke å dumme seg ut i Premier League eller Champions League, sier Stamsø-Møller.

– Alle som defineres som A-lagsspillere må i aksjon. Problemet til Klopp og alle andre er at de har færre å ta av på det øverste nivået sammenlignet med Manchester City, sier Hangeland.

Liverpool leder Premier League med seks poeng ned til Manchester City. Nå topper de også Champions League-gruppen ett poeng foran Napoli.

Klopp gjentok kritikken av kampprogrammet etter seieren over Genk.

– Vi må finne løsninger. Problemene er åpenbare. Vi gjør det samme hvert år. Noen synes det er moro og tenker: «Fem kamper på tre dager, la oss se hvordan det går», sier tyskeren, ifølge BBC, og fortsetter:

– Ligacupen får det til å se ut at vi ikke vil spille i den, men det er ikke sant. Jeg forstår ikke hvorfor det må være to kamper i semifinalen. Jeg liker ikke det i en hektisk periode av sesongen. Du spiller bare VM for klubblag når du vinner Champions League, og det skjer ikke fem millioner ganger i løpet av livet ditt, så da tar du den sjansen. Det er ikke den beste tiden av året, men vi reiser dit og vi kommer til å prøve å spille alle kampene med det vi klarer.