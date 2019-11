Uttalelsene er ikke til å misforstå.

Dusan Tadic er rasende etter at han mener dommer Gianluca Rocchi frarøvet Ajax tre enormt viktige poeng i Champions Leauge.

– Vi burde bare snakket om kampen vår fordi på 4-1 hadde vi alt under kontroll, og så stjal én mann alt fra oss. Det er en enorm skuffelse fordi vi burde bare snakke om Ajax og hvordan vi spiller vakker fotball. Men det kan vi ikke fordi én mann stjal alt fra oss, sier Tadic til Bleacher Report.

Mener dommeren bommet

Situasjonene som snudde opp ned på alt i kampen mot Chelsea på Stamford Bridge oppstod drøyt 20 minutter før full tid. To røde kort og et straffespark på stillingen 4-2 til Ajax sendte Chelsea inn i kampen igjen. Like før slutt fullbyrdet Reece James opphentingen og sørget for at dramaet endte 4-4.

Tadic synes ingenting om dommerens håndtering av det hele. Han mener Daley Blind skulle hatt frispark i duellen med Christian Pulisic. Hadde han fått det, ville ikke taklingen av Tammy Abraham og den påfølgende handsen til Joel Veltman blitt stående. Det ville heller ikke de to røde kortene.

– Jeg har aldri i hele mitt liv sett en trippel-straff. Aldri. Men alt starter med taklingen av Daley Blind. Han ble taklet av Pulisic. Og så … Det er en enorm skuffelse, sier Tadic.

– Jeg liker ikke å komme med unnskyldninger eller snakke om andre. Vi burde bare snakke om hvordan Ajax var bedre enn Chelsea, men det kan vi ikke fordi noen ødela kampen for oss.

Han får medhold i den vurderingen av sin egen trener, Erik ten Hag. Nederlenderen stilte skuffet, men sindig opp på pressekonferansen i etterkant av kampen.

– I løpet av ett øyeblikk endrer alt seg. Jeg mener at det er en takling av Danny Blind, sier Ten Hag.

Vidåpen avslutning

Det er den andre skuffelsen på kort tid for Ajax i duell med Chelsea. Under det tilsvarende oppgjøret i Amsterdam for to uker siden fikk nederlenderne annullert en scoring for en marginal offside, før Michy Batshuayi ga Chelsea seieren fire minutter før slutt.

– Jeg er veldig skuffet. Vi kunne hatt fire poeng fra våre to kamper mot Chelsea, men vi har bare ett, sier ten Hag.

Chelsea trodde kampen var snudd da Cesar Azpilicueta satte inn 5-4 i den kaotiske innspurten, men VAR fanget opp en hands på en Chelsea-spiller i forkant av scoringen. 4-4 og ett poeng til hvert av lagene gjør at kampen om avansement er vidåpen.

Lille er ute av det, men Chelsea, Ajax og Valencia står alle på sju poeng med to runder igjen av gruppespillet. Dramaet er langt fra over i Champions Leagues gruppe H ...