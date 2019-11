Demokraten Andy Beshear trakk det lengste strået i et svært tett guvernørvalg i den tradisjonelt republikanske delstaten Kentucky natt til onsdag.

Beshear slo sittende guvernør Matt Bevin med kun 0.4 prosentpoeng. Bevin har så langt nektet å erklære nederlag.

Det republikanske nederlaget er dårlig nytt for Donald Trump, som på mandag drev valgkamp for sin partikollega i Kentucky.

Under mandagens valgkampmøte hevdet presidenten at demokraten Beshear var «for ekstrem og for farlig» til å bli guvernør, ifølge BBC.

Demokratene kom også seirende ut i Virginia, hvor de tok kontroll over begge deler av den lovgivende forsamlingen. Det er første gang partiet kontrollerer den statens lovgivende forsamling på over 20 år.

Nattens valgresultat blir sett på som en tidlig pekepinn på det politiske landskapet før neste års presidentvalg.

Til tross for demokratenes seire i både Virginia og Kentucky, beholder republikanerne makten i Mississippi, etter et tett guvernør-valg.