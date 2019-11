Det rakner i rekkene

Trumps forklaring vakler

Milliardæren og hotelleieren Gordon Sondland støttet Donald Trump økonomisk under valgkampen i 2016. Belønningen var en av de mest prestisjefulle ambassadørjobbene i det amerikanske diplomatiet.

Kanskje følte han at han skyldte Donald Trump såpass at han ikke vitnet mot presidenten. Det følte nok sikkert Donald Trump også, for Det hvite hus gjorde det de kunne for å stanse Sondland å møte til høring i kongressen.

Men da Sondland omsider ga etter og møtte, ga han en versjon som slår hull i Trumps egen forklaring. Han sa at han hadde fått beskjed om å jobbe spesielt opp mot Ukraina (som ikke er en del av EU-ambassadørens naturlige portefølje), etter at Trump hadde sørget for å bli kvitt USAs ambassadør Marie Yovanovitch.

Sistnevnte er kjent for å forholde seg til lover, regler og moral på en måte som gjorde det vanskelig å bruke henne i et utpressingsspill. Det kom frem i hennes egen forklaring til kongressen.

Frilansdiplomaten Rudy Giuliani

Ambassadør Sondland fikk beskjed av presidenten om å forholde seg til Trumps private advokat Rudy Giuliani når det gjaldt diplomatiske affærer knyttet til Ukraina. Dette fikk Sondland til å stusse kraftig.

Giuliani hadde ingen offentlige verv som gjorde det naturlig at han handlet på vegne av USA. Likevel gjorde han nettopp det. Så langt er det ingenting som tyder på at Trumps utenriksminister Mike Pompeo har problemer med denne ordningen.

Som kjent hadde Donald Trump i sommer en samtale med Ukrainas nyvalgte president der han ba Volodymyr Zelensky om å etterforske Biden. Det har Trump innrømmet. Men han nekter for at han holdt tilbake bistand for å presse Zelensky.

Det siste vil ifølge juridiske eksperter være et klart tilfelle av maktmisbruk og kanskje nok til å stille presidenten for riksrett. En god forklaring på at bistanden ble holdt tilbake hvis det ikke dreide seg om utpressing, vel den er det mange som venter spent på.

Hvem lyver?

President Trump hevder at Det hvite hus har offentliggjort en utskrift av samtalen han hadde med Zelensky, som viser at ikke noe galt ble sagt. Det er bare det at det ikke finnes en utskrift av samtalen. I alle fall ikke en som er offentliggjort. Det finnes et resyme forfattet i ettertid. På dette resymeet står det helt tydelig at det ikke er en utskrift av samtalen.



Andre vitner har allerede fortalt at Det hvite hus valgte å utelate de delene av samtalen som viser at Trump ba om en gjenytelse for å gi Ukraina militær bistand. En såkalt "quid pro quo".

Det er vanskelig å se at Sondland har noen grunn til å lyve og med det risikere fengsel når han forteller at han selv har deltatt i forsøk på å presse ukrainske myndigheter til å sverte Joe Biden.



Tusendollarspørsmålet, som vi kaller det her i USA, er selvfølgelig hvor mye Donald Trump har forstått av det som har skjedd. Rent juridisk er også folk som ikke forstår at de begår lovbrudd, kjeltringer.

Men Trumps justisminister mener at en president ikke kan utsettes for rettsforfølgelse. Da blir det opp til kongressen om de vil kaste Trump ut av Det ovale kontor. Republikanerne ser ikke ut til å ville svikte presidenten, og uten deres støtte er ikke demokratenes våte drøm om å bli kvitt Donald Trump før neste års valg annet enn nettopp det ­– en drøm.