– Vi skal ikke la oss styre av at kirkens medlemmer er uenige med oss. Vi som biskoper har gitt et løfte om at vi skal forkynne evangeliet og fremme kirkens tro og bekjennelse. Det er der vår lojalitet ligger, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin til Vårt Land.

Den norske kirkes egen medlemsundersøkelse er utført av markedsanalysebyrået Opinion, og skal gjøre kirken bedre kjent med sine medlemmer. Den viser­ blant annet at 14 prosent av ­kirkens medlemmer sier de er helt uenige med kirken når den uttaler seg offentlig.

Enigheten er størst i saker om klima og fattigdom, men i spørsmål om aktiv dødshjelp står altså kirken og medlemmene langt fra hverandre.

– Det var det mest overraskende funnet for meg. Jeg vil tro ­biskopene har et restriktivt forhold til aktiv dødshjelp. Det er i alle fall min posisjon, selv om jeg ser at dette innebærer mange krevende avveininger, sier preses Helga Haugland Byfuglien, til avisen.

Nordhaug sier han er en «veldig tydelig motstander av å endre på lovverket vi har», men er som Byfuglien åpen for å ta opp spørsmålet på Kirkemøtet.

Aktiv dødshjelp var sist en sak på Kirke­møtet i 1998. Da ble det enstemmig avvist.