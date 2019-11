Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23:16. Personer på land observerte båten kjøre i sirkler, samtidig som det så ut som det brant fra båten.

– Dette ble meldt ute i Frongerstranda ved Kongen Marina, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo Politidistrikt til TV 2.

Politiet sendte store ressurser både på land og vann etter vitneopplysningene, og etter hvert fikk en brannbåt kontakt med de to personene ombord.

– De sier at det ikke er snakk om noe dramatikk, og at det kun er snakk om en grill ombord. Vi toner deretter det hele ned, men tar kontroll av føreren som viser seg å være beruset. Etter ytterligere prøvetaking finner vi også et livsfarlig bål ombord, sier operasjonslederen.

Ved å omtale bålet som «livsfarlig» sier Gulbrandsen dette tyder på at bålet ikke var under kontroll og uegnet til en båt. Nødetatene fikk raskt kontroll på bålet, og det er ikke snakk om noen personskader.

Politiet har opprettet en sak på hendelsen.

– De involverte kan nok forvente seg en reaksjon, avslutter Gulbrandsen.