Sander Berge og Genk gikk på et 1-2-tap på Anfield tirsdag, samtidig scoret Erling Braut Haaland sitt sjuende Champions League-mål for sesongen og sikret ett poeng i 1-1-kampen borte mot Napoli.

Berge og Braut Haaland kjenner hverandre godt, og Genk-spilleren lar seg imponere over kameraten, men er ikke overrasket.

– Jeg kjenner han veldig godt etter hvert. Vi snakker sammen hver dag. Jeg er fantastisk imponert over hans mentalitet. Han går alltid utpå og har ingen respekt for noen, våger å være seg selv til enhver tid. Det er derfor han lykkes også, han er uredd og sylskarp foran mål og han spiller med en enorm selvtillit nå. Så det tar han med seg kamp etter kamp, det er en stor inspirasjon, sier Sander Berge til TV 2.

Erling Braut Haaland for stor oppmerksomhet, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Til tross for det vil ikke hovedpersonen selv la det påvirke ham.

– Det er ikke hovedfokuset å lese mest mulig om meg selv. Jeg prøver å nyte jobben min og det har jeg klart så langt i livet, sier Braut Haaland til TV 2.

Over helgen er det klart for en ny landslagspause der både Sander Berge og Erling Braut Haaland er tatt ut i den norske landslagstroppen.

Der kan den målfarlige RB Salzburg-spissen score sitt første landslagssmål mot Færøyene på Ullevaal Stadion 15. november. Tre dager senere venter Malta borte.

Begge kampene kan du se på TV 2.

Haaland måtte stå over forrige landslagspause i oktober, men er denne gangen klar til å bidra for Norge.

På spørmål om hvordan formen er før de kommende landskampene er spissen krystallklar.

– Den er bra den, gliser Braut Haaland.

Et mirakel må til for at Norge skal ha sjans til å ta seg til EM gjennom kvalifiseringen. Da må Romania-Sverige ende uavgjort, i tillegg til at Romania avgir poeng mot Spania og at Sverige taper for Færøyene.