I TV 2s spillerbørs etter Liverpools seier mot Genk, må Sander Berge nøye seg med en femmer.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen mener nordmannen viste seg frem med strålende pasninger, men at han må sprinte mer for å ta et nytt steg mot verdenstoppen.

– Blir løpende mye i mellom og i et litt lavt tempo, ønsker å se litt mer sprint og hurtig forflytning til tider. Får litt mellomposisjon i presset på Fabinho. Blir spilt fri inne i boksen og burde vel skutt selv i den situasjonen, da medspilleren er markert. Har til tider en fantastisk god kvalitet på pasningsspillet sitt og har meget gode valg etter han bryter, skriver hun i sin begrunnelse.

Den høyeste børskarakteren går naturlig nok til en Liverpool-spiller.

Mohamed Salah er den eneste som får en åtter.

– Konstant trussel bak Genk forsvaret og ser ut til å være i god form! Setter opp Oxlade-Champerlain som scorer 2-1. I dag ser vi en leken Salah som også setter opp medspillere i gode situasjoner, spesielt som midtspiss i 2.omg, skriver Gulbrandsen.

Se Solveig Gulbrandsens børskarakterer og sett dine egne her: