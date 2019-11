To røde kort og straffe i samme situasjon snudde opp ned på alt i 4-4-kampen mellom Chelsea og Ajax.

Det var drøyt 20 minutter igjen, på stillingen 4-2 til Ajax at både Daley Blind og Jöel Veltman begge pådro seg rødt kort.

Se den utrolige situasjonen over!

Blind fikk sitt andre gule kort etter en stygg takling på Tammy Abraham, men dommer Gianluca Rocchi lot spille gå.

Like etter blåste han straffe til Chelsea etter en Joël Veltman-hands inne i 16-meteren. Også han fikk sitt andre gule kort, og plutselig var Ajax nede i ni mann.

Jorginho var sikker fra straffemerket, og Chelsea hadde redusert til 3-4.

VAR-annullering

Men med et Ajax-lag redusert til ni mann ble det vanskelig å stå imot Chelsea-trykket, og få minutter senere banket Reece James inn 4-4 til ellevill jubel på Stamford Bridge.

Med tolv minutter igjen av kampen trodde gjesten at snuoperasjonen var komplett da César Azpilicueta dundret ballen i mål, men VAR ville ha et ord med i laget.

Tv-bildene viste at ballen traff hånden til Tammy Abraham før den endte opp hos Azpilicueta.

Dermed endte det 4-4 på Stamford Bridge, i en gruppen som ser ut til å bli spennende helt til siste slutt. Ajax, Chelsea og Valencia står alle med sju poeng etter fire runder, mens Lille kan se langt etter avansement med sitt ene poeng. Franskmenne ble sendt hjem med 1-4-tap på Mestalla tirsdag.

Fire Ajax-mål

I London tok Ajax ledelsen etter bare to minutters spill, da en uheldig Tammy Abraham satte ballen i eget nett.

Etter to nye minutter laget Joël Veltman det første av to straffespark for dagen da han feltet Christian Pulisic, og som på straffe nummer to var Jorginho sikker eksekutør for Chelsea.

20 minutter ut i oppgjøret sørget Quincy Promes for ny Ajax-ledelse, og med ti minutter igjen av omgangen ble det nok et Chelsea-selvmål.

Et frispark fra Hakim Ziyech endte i stolpen, traff Chelsea-keeper Kepa i hodet og endte opp i mål.

Donny van de Beek satte inn det fjerde for Ajax ti minutter ut i andre omgang, og da så det virkelig mørkt ut for Frank Lampards menn.

Men César Azpilicueta tente nytt håp da han reduserte til 2-4. Ikke lenge etter kom de to røde kortene og straffesparket som gjorde at Chelsea klarte å redde ett poeng - og neste ta med seg alle tre.