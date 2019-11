Liverpool - Genk 2-1 (1-1)

Se Oxlade-Chamberlain bli matchvinner i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

To uker er gått siden Liverpool vant enkelt 4-1 over Sander Berges Genk. I møtet på Anfield ble det ikke en like stor seier, men Liverpool viste nok en gang evnen til å slå tilbake.

Denne gangen var det Alex Oxlade-Chamberlain som sikret seieren.

– Det er litt slik denne imponerende høsten til Liverpool har vært, dette her. Har ofte vært i trøbbel, men kommet tilbake til slutt, påpeker Alsaker.

– De har vist en utrolig evne til å beholde roen, Liverpool-spillerne og Klopp. De bare maler på og kjører sitt løp hele veien, uavhengig av resultatet, legger ekspertkommentator Petter Myhre til.

Georginio Wijnaldum sendte Liverpool i ledelsen 14 minutter ut i kampen og deretter fulgte et massivt press fra laget i rødt.

Men smått ut av intet var det forrige sesongs toppscorer i Genk, Mbwana Samatta som fant nettmaskene neste gang. Passende kom utligningen fem minutter før pause som sendte gjestene i garderoben med nyvunnet selvtillit.

– Dette gir inspirasjon, krefter og energi til dette unge Genk-laget, sier kommentator Øivind Alsaker.

Men gjestene fra Belgia rykket tilbake til start syv minutter etter pause da Alex Oxlade-Chamberlain satte inn 2-1 for Liverpool.

Berge: – Mektig å spille på Anfield

Genk fikk satt inn et press i sluttminuttene, men det ble aldri farlig nok. Men Selv om det ble tap på Anfield, var Sander Berge fornøyd med innsatsen.

– Jeg synes vi gjennomførte en veldig god match, og ligge under 2-1 mot Liverpool på Anfield med et par minutter igjen å spille, og vi holder på å score 2-2, det var et scenario jeg ikke hadde sett for meg på forhånd, sier nordmannen til TV 2.

– Hvordan var det å spille på Anfield?

– Det var mektig. Det var et voldsomt trykk til tider og du kjenner at hjemmesupporterne de fosser dem gjerne frem, og det blir et ekstra trykk. Selv når det er jevnt og det er 1-1, da føler du gjerne at du spiller mot 13-14 mann. Men i de periodene vi styrte, så hørte du Genk-fansen mer også, så det viser at så fort du tror på deg selv, så snur maktbalansen litt, sier Berge og smiler.

Med uavgjort i kampen mellom Napoli og Red Bull Salzburg leder Liverpool nå gruppen med ni poeng, ett poeng foran Napoli.

Salzburg står med fire poeng, mens Genk ligger siste med ett poeng.