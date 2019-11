Brannvesenet Sør-Øst måtte tirsdag rykke ut til en adresse i Tønsberg etter at det det tekniske i boblebadet tok fyr.

110 Sør-Øst meldte om hendelsen klokken 20.24.

– Vi sendte en patrulje til en adresse i Tønsberg etter at det kom inn en melding fra to personer om at boblebadet de satt i hadde tatt fyr, sier vaktleder ved 110 Sør-Øst, Arild Reinhartsen til TV 2.

Ingen av de to som satt i boblebadet skal etter det vaktlederen vet ha kommet til skade.

– Jeg regner med de merket at det begynte å ryke av boblebadet, og at de videre kontaktet brannvesenet. Vi har sendt en brannbil til stedet, og ambulanse kommer også for sikkerhets skyld, sier Reinhartsen.