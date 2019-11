19-åringen fikk sjansen på straffespark etter at spissmakker Hee-chan Hwang lurte Napoli-stopper Kalidou Koulibaly og ble lagt i bakken. Dommer Szymon Marciniak var sikker i sin sak.

Sikker var også Braut Haaland fra krittmerket. Salzburg-spissen ventet ut Napoli-keeper Alex Meret og sendte ballen iskaldt i motsatt hjørne til 1-0-ledelse for gjestene.

Dermed har Haaland scoret mål i karrierens fire første kamper i Champions League. Ifølge statistikkleverandøren Opta kan kun tre andre spillere skilte med å ha utført det samme.

De andre tre er Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) og Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

TV 2s fotballekspert lar seg imponere av 19-åringen.

– Prisen går opp med 100 millioner for hvert Champions League-mål, utbrøt Brede Hangeland under TV 2s Champions League-sending.

– Det er helt enormt. Det er vanskelig å fatte hvor stor prestasjon det er. Selv om det har vært noen straffespark, så har han en nydelig mentalitet i de store kampene som jeg lar meg imponere av, sier Hangeland.

Den tidliger Premier League-profilen får støtte av kollega Simen Stamsø-Møller.

– Han er et målmonster uten like. Den straffen han setter der er så fin. Det er helt suverent, sier TV 2s fotballekspert.

Erling Braut Haaland har bommet på straffespark én gang, mot Brann G16.



Nå har han satt 26 på rad🙌🤩⚽️ — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 5, 2019

Haaland står nå med sju fulltreffere så langt i Champions League. Det gjør ham til toppscorer i turneringen. 19-åringen har nærmest konkurrent på to måls avstand.

Haaland scoret to ganger i hjemmekampen mot Napoli for to uker siden. Også da fikk han sjansen fra straffemerket og satte ballen nøyaktig samme sted.

Like før hvilen utlignet Hirving Lozano for Napoli da han hamret ballen i hjørnet fra 16 meter. Scoringen ble sjekket av VAR for offside, men målet ble stående.

Saken oppdateres!