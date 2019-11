Årsaken til innkallelsen er at Mulvaney antas å ha førstehånds kunnskap om Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Joe Biden, som ligger godt an til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

Mulvaney er så langt den høyest rangerte tjenestemannen i Det hvite hus som er innkalt for å vitne. Lite tyder på at han vil møte opp, siden presidenten ikke vil at regjeringsmedlemmer skal samarbeide med de folkevalgte etterforskerne.

– Etterforskningen har avslørt at du kan ha vært direkte innblandet i et forsøk fra president Trump, hans personlige medhjelper Rudolph Giuliani og andre på å holde tilbake nesten 400 millioner dollar i sikkerhetsstøtte for å presse Ukraina til å sette i gang etterforskning som ville gagne Trumps personlige, politiske interesser, skriver lederne for de tre komiteene som står bak etterforskningen.

(©NTB)