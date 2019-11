Endelig på lag med sitt store idol

Hun har herjet i Toppserien for Klepp, med en stil som har fått flere til å sammenligne henne med Barcelona-stjernen. Da TV 2 møtte den talentfulle Bryne-jenta før hun skulle på sin første samling med a-landslaget, så var hun ærlig på at hennes største idol på fotballbanen var å finne på det norske landslaget.

– Jeg har alltid sett opp til Caroline Graham Hansen. Jeg liker måten hun spiller fotball på, sier Terland til TV 2.

Småflau

Da TV 2 intervjuet dem sammen etter trening på SR-Bank Arena, ble det antydning til småflau stemning da idol-temaet ble bragt på bane.

– Det er kult, det, sier Terland om å være på lag med sitt store forbilde, og rødmer lett.

Men Graham Hansen kommer Terland raskt til redning.

– Det var et ufint spørsmål å få, ler hun og klapper Terland på skuldra og ler.

Hun mener Terland bare må stole på seg selv, og de egenskapene som har gjort henne god. Selv var Oslo-jenta bare 16 år første gang hun var i landslagstroppen.

– Mitt råd er at hun bare by på seg selv, og hun må tørre. Hun er her av en grunn og må bare gripe muligheten. Det er hun god nok til. Så mitt råd er å slippe ned skuldrene og bare kose seg, sier Graham Hansen til TV 2.

Gjennombrudd i Norway Cup

De to har mye til felles. I likhet med Caroline Graham Hansen, fikk Terland et slags gjennombrudd i ung alder på Norway Cup. Den da 14 år gamle Terland, scoret hat trick i en TV-sendt kamp, og ble rost opp i skyene av TV 2s kommentatorer.

Etter å ha scoret hat trick i en av kampene, ble hun overrakt matchballen til oldel og eie av tidligere TV 2-ekspert Mini.

– Den ballen har jeg ikke nå. Den tilhørte klubben min, så den ble lagt rett tilbake i ballnettet, ler Terland.

– Men den er kanskje å finne en plass på Bryne fortsatt.

Det tekniske spillet har hun tatt med seg videre i karrieren. Og i årets sesong har hun utmerket seg på det øverste nivået i Norge, og nådde målet om å komme på landslaget etter mange år på aldersbestemte lag.

– Drømmen har hele tiden vært å spille for a-landslaget. Og det er det fortsattm sier hun.

Fotball dag og natt

For Terland har virkelig levd med fotballen siden hun var liten jentunge. Faren forteller at hun tryglet om å få være oppe å se på Champions League fra hun var fem år gammel.

– Jeg tror mye av spilleforståelsen kommer fra at hun tidlig så svært mye fotball på TV. Hun så mer fotball den gangen enn nå. Nå legger hun seg tidligere for å få nok hvile, humrer pappa Espen Terland.