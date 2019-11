– Får klump i halsen hver gang jeg hører skudd fra huset vårt

Blodige demonstrasjoner

Siden protestene startet har minst 20 mennesker mistet livet, tusenvis er skadd, og enda flere demonstranter arrestert.

Diktatur i Chile Fra 1973 til 1990 ledet general Augusto Pinochet et militærdiktatur i Chile. Under Pinochets styre ble rundt 3000 politiske motstandere drept, og over 40.000 ble ofre for tortur. Landets grunnlov stammer fremdeles fra dette militærdiktaturet.

For første gang siden militærdiktaturet har det blitt innført nasjonalt portforbud på kveldstid. Mer enn 100.000 soldater og militære patruljerer gatene, utstyrt med tåregass, batonger og våpen ladet med gummikuler.

– Det mest ubehagelige er at det er så mye politi og militær som bærer våpen i gatene. Og de bærer ikke bare våpen, de skyter også, forteller Andersen.

– Det er i de stundene jeg føler mest frykt. Hvis jeg hører skudd fra huset vårt, eller hvis en militær-bil kjører forbi meg på gaten, så får jeg en klump i halsen, fortsetter hun.

Allikevel understreker de at de støtter demonstrantene, og skjønner hvorfor de går ut i gatene.

– Det er mye sinne og følelser blant det chilenske folk. Folk er lei av klasseskille, og lei av at noen har mer penger enn andre, mener Mortensen.

En politibetjent sikter på demonstranter i Santiago. Gummikuler og tåregass blir ofte brukt av politi- og militærstyrker i møte med opptøyene. Foto: Edgard Garrido

Politiet anklages for grov vold

FN har startet en etterforskning i Chile etter meldinger om menneskerettighetsbrudd begått av politi og militære.

De har mottatt flere hundre meldinger der sikkerhetsstyrker blir anklaget for drap, overgrep, seksuell trakassering og tortur. På sosiale medier sirkulerer det videoer av politi og militær som bruker grov vold.

Chiles innenriksminister Gonzalo Blumel avviser anklagene, og forteller at flere mennesker fra sikkerhetsstyrker også ligger på sykehus med skader.

– Man kan ikke helt stole på politi og militæret heller. Det er mange rykter som spres rundt om ting de skal ha gjort. Det gjør det veldig ubehagelig når man vet hvor mye makt de har, mener Andersen.

«Løp!»

Allikevel går jentene ofte ut i gatene for å snakke med folk, og observere protestene. Mortensen liker å ta bilder, og fotograferer blant demonstrantene.

– En gang da jeg tok bilder i en demonstrasjon var det plutselig noen som tok tak i armen min og ropte "løp!". Da jeg snudde meg så jeg at politiet hadde begynt å skyte ut tåregass, forteller hun.

Mortensen og Andresen studerer begge journalistikk, og følger opptøyene og snakker med demonstranter. Det er overraskende hvor mye følelser det chilenske folk har. De gir seg ikke, forteller Mortensen. Foto: Santiago Vergara.

Føles feigt å reise

Planen var at jentene skulle reise hjem i slutten av november, men på grunn av situasjonen i Valparaíso vurderer de å reise hjem tidligere.

– Det føles feigt å bare kunne reise hjem til Norge når ting blir vanskelig, men jeg tenker i det minste at vi gjør en forskjell ved å videreformidle det som skjer, sier Andresen.

– Folket i Chile har fått nok, og det er så urettferdig at noen skal ha det sånn. Folk må få øynene opp for situasjonen her, legger hun til.

Vanskelig å forstå urettferdigheten

Mortensen kjenner også på skyldfølelse for å reise.

– Jeg føler meg litt dårlig. Jeg kan reise hjem til jul, hjem til familie, venner, og trygge Norge. Samtidig er det fremdeles folk her som blir dårlig behandlet, forteller hun.

– Som nordmenn er det vanskelig for oss å forstå hvorfor det chilenske folk protesterer på den måten de gjør, for vi har aldri blitt utsatt for slik urettferdighet selv.