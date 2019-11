Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Liverpool vil møte Aston Villa i kvartfinalen i ligacupen tirsdag 17. desember. Én dag senere skal Liverpool spille klubb-VM i Qatar.

– Som et resultat vil vi ta i bruk to tropper samtidig, en tropp deltar i klubb-VM i Qatar og en annen i ligacupen, skriver Liverpool FC.

– Klubben vil understreke at dette ikke er et ideelt scenario, det er et resultat som følge av de beste interesser for turneringen, klubbene og oss selv som den motiverende faktoren, skriver dem videre.

– Vi vil takke EFL for deres innsats til å finne de alternative datoene som er blitt diskutert, men til syvende og sist var ingen vurdert som passende uten å komprimere terminlisten av turneringen eller å utsette spillerne våre for unødvendig belastning, melder klubben.

Saken oppdateres!