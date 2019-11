Anklager Hareide for uærlig dobbeltspill

– Det er lov å skifte oppfatning, men det er ikke lov å fortelle en falsk historie, sier Solvik-Olsen.

Antydet jobb som veidirektør

I boken trekker han frem en episode fra 2017 som styrker ham i troen på at Hareide allerede da var klar for å bryte det borgerlige samarbeidet.

«Kanskje burde varsellampene ringt da Hareide, på vår tilfeldige gåtur sammen i Oslos gater en gang før valget 2017, antydet at jeg kunne bli en god veidirektør etter valget», skriver han.

– Når han allerede før valget i 2017 begynte å snakke om at jeg kunne fungert godt som en veidirektør, så var det et tegn for meg at han var på vei ut av borgerlig samarbeid. Du går ikke rundt og begynner å tildele administrative posisjoner til folk som sitter som statsråd og har tenkt å ta gjenvalg. Jeg tror han hadde forberedt seg mye lenger enn det han hadde gitt inntrykk av. Jeg synes han svek det borgerlige samarbeidet, sier Solvik-Olsen.

Strandet på Venstre

GOD TONE: I 2013 var det en god tone mellom Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen og Krfs Knut Arild Hareide.

Allerede i 2013 møttes de fire borgerlige partiene til forhandlinger i Nydalen. Forhandlingene endte med at Høyre og Frp dannet regjering, mens KrF og Venstre inngikk en samarbeidsavtale.

– Jeg tror det hadde fungert mye bedre om alle fire hadde gått inn i regjering i 2013, sier Solvik Olsen, som mener det ble for mye krangling mellom partiene.

Han mener planen om flertallsregjering på borgerlig side i 2013 strandet på at Trine Skei Grande ikke fikk med seg Venstre på å gå inn i regjering, fordi et samarbeid med Frp den gang var kontroversielt.

– Hadde de våget det, så hadde vi hatt en helt annen situasjon i dag. Men Trine har vært ærlig på at årene som har gått modnet Venstre til å kunne ta regjeringsmakt. Hun har vært ærlig på situasjonen da og nå, sier Solvik-Olsen.

Mener Hareide var klar i 2013

Mens Venstre ikke var klare til å gå i regjering med Frp og Høyre i 2013, ga Kristelig Folkeparti, ifølge Solvik-Olsen, et klart inntrykk av at de kunne gå inn i regjering dersom Venstre sa ja.

– Den som har vært uærlig, er Knut Arild Hareide. Han var klar til å gå i regjering i 2013. Han mente Nydalen-plattformen var god nok til at KrF kunne sitte med regjeringsmakt, mens han plutselig i 2018 lot som at de allerede i 2013 konkluderte med det motsatte. Det er rett og slett historieforfalskning. Det er greit at han endret oppfatning, men det er ikke greit at han lyver om fortiden.

– Betyr det at Knut Arild Hareide i Nydalen ga signaler om at KrF var beredt til å gå inn i regjering, men ikke gjorde det fordi Venstre sa nei?

– Det var Venstres nei som gjorde at KrF ikke gikk inn.

– Så din oppfatning var at KrF var klar til å gå inn i regjering i 2013?

– KrF hadde gått inn dersom Trine hadde sagt ja til at Venstre går inn.

– Hvordan kan du være så sikker på det?

– Hele holdningen og signalene KrF ga. Vi må huske at KrF og Venstre fortsatt holdt på med sentrumsprosjektet selv om Senterpartiet valgte venstresiden. Lojaliteten mellom KrF og Venstre var veldig sterk. Det var derfor Venstre sa at vi ikke går inn alene. Den type røde lys kom ikke fra Hareide. Hadde Trine våget, hadde KrF vært inne med en gang. Det inntrykket Hareide ga i 2018 om at det ikke var mulig for KrF, er bare tull.

Hareide: – Det er ikke riktig

Knut Arild Hareide mener Solvik-Olsen sine påstander om dobbeltspill ikke stemmer.

– Det er ikke riktig og alle vet at i 2017 sa KrF tydelig nei til å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Da jeg hadde en samtale i 2017 og pekte på at han kunne være en mulig veidirektør, var det fordi KrF skulle komme i regjering og da kunne jo umulig Solvik-Olsen sitte i den samme regjeringen.

– Så da tenkte du at Solvik-Olsen skulle ut?

TAPTE VEIVALGET: Knut Arild Hareide avviser at han drev et dobbeltspill. Foto: Berg-rusten, Ole

– Ja, og det har jeg sagt til velgerne. KrF gikk til valg på en regjering med sentrum og Høyre. Vi garanterte for at Fremskrittspartiet ikke skulle være med i regjering. Derfor måtte jeg være ærlig med han i 2017 om at jeg ville i regjering selv og da er det ikke plass til deg, sier Hareide.

At Hareide før 2017 pekte på Erna Solberg som statsminister, men endte opp med Jonas Gahr Støre, mener han heller ikke er et uærlig spill.

– Vi var veldig tydelig og ønsket Erna Solberg, men den regjeringen bestod av sentrum og partiet Høyre. Jeg sa at hvis Erna Solberg ikke velger oss, men Frp som hun gjorde, kan ikke vi garantere for henne som statsminister.

– Det var en risiko for Høyre. Jeg pekte på Senterpartiet og Arbeiderpartiet fordi vi hadde lovet velgerne at vi ikke skulle i regjering med Frp.

Ingen tvil hos oss

– Tenkte du før 2017 at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det du ville ende opp med?

– Nei, før 2017 valget gikk vi til valg på sentrum og Høyre. Så er det sånn at vi var åpen for at å ta ansvar i en gitt situasjon og tenkte at etter valget skulle vi bli i en vippeposisjon. Så viste det seg at det ble for vanskelig.

– Så at du før 2017 hadde bestemt deg for å fjerne Erna Solberg er feil?

– Ja, det riktige var at vi ønsket en sentrum-Høyre-regjering. Det valgte ikke Erna og da stod vi fritt, svarer den tidligere KrF-lederen.

Om påstandene i boken at KrF i realiteten var klar for å gå i regjering med Frp i 2013, sier Hareide:

– Vi fikk til mye god politikk i Nydalen. Det som ville vært åpenbart krevende for KrF var om Venstre gikk inn i regjering i 2013, hva skulle vi da gjort. Når Venstre ikke vurderte det, var det aldri noen tvil hos oss. Vi ville ikke inn i regjering, for det var den politiske avstanden for stor.

– Men du var klar hvis Venstre gikk inn?

– Det ville blitt et spørsmål vi måtte vurdere hvis det skjedde. Mitt budskap til Venstre og de andre partiene var at det ikke var riktig å gå inn i regjering med Høyre og Frp.

Hareide varslet i forrige uke at han i 2021 trer ut av rikspolitikken.