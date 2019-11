Det var i sommer at den nederlandske sprinteren Madiea Ghafoor ble arrestert med 50 kilo amfetamin og ecstacy i bilen.

Nå har Ghafoor fått straffen og er dømt til åtte år og seks måneder i fengsel, melder CNN.

Hun ble funnet skyldig for narkotikasmugling i retten i den tyske byen Kleve mandag.

27-åringen skal ha forklart seg med at hun trodde de narkotiske stoffene var dopingmateriale, da hun på denne tiden var desperat etter å forbedre karrièren.

Hun ville imidlertid ikke avsløre hvem som hadde gitt henne stoffene fordi hun fryktet for familiens sikkerhet.

Rystet hjemlandet

Ghafoor som var kjent som en av de beste sprinterne i Nederland har ikke konkurrert siden Diamond League-stevnet i Rabat 16. juni. Først uttalte hun at det skyldtes personlige årsaker, som senere viste seg å være at hun var arrestert for narkotikasmugling.

De 50 kiloene hun ble tatt med tilsvarer en gateverdi på rundt 18 millioner norske kroner.

Det nederlandske friidrettsforbundet uttalte i sommer at de var rystet av hendelsen.

– Det er med stor forferdelse at vi har mottatt denne nyheten, skrev forbundet i en kommentar.

Ghafoor representert Nederland under OL i Rio 2016.