– Folk begynte å klappe da jeg kom på bussen, og jeg fikk 16 klemmer. Det var veldig overveldende, sier Ingrid.

I går fikk hun endelig svaret på det hun har lurt på hele sitt voksne liv: Hvem var det som la henne i en container på Bjølsen i Oslo i 1990, da hun bare var noen timer gammel.

I høst har Åsted Norge jaktet på svar på gåten. Og ved hjelp DNA-analyser, slektsdatabaser og slektsforskning klarte de det politiet aldri lykkes med: Å finne Ingrids biologiske mor.

Siden programmet gikk på TV, har ros, hjerte-emojies og lykkeønskninger strømmet inn på sosiale medier – og på gata.

– Folk kommer bort og sier «ikke for å være til bry, men gratulerer!». Det er veldig, veldig koselig. Og helt absurd, sier Ingrid.

Var nervøs

Før episoden ble vist, var 29-åringen nervøs for hvordan de nye opplysningene ville bli mottatt.

– Det er en annen familie involvert her også, som har det tøft, og som jeg absolutt ikke vil ødelegge noe for. Jeg vil gjerne gjøre dette så skånsomt som mulig for dem. Så jeg har hatt mange tanker om hva de kom til å synes om episoden.

– Hvordan var det å få det overstått?

PROSESS: Det tok tid før Ingrid bestemte seg for å dele sin historie.Foto: Åsted Norge

– Det var veldig godt og befriende at vi kom i mål. Nå er det «der ute», og vi har fått så mye fin respons.

Gikk mange runder

Ingrid gikk mange runder før hun bestemte seg for å fortelle åpent at det er hun som er jenta som ble funnet i containeren.

– Men dette er historien jeg ble født med, og da må jeg nesten bare eie den. Og nå er jeg veldig stolt av den, sier hun.

Selv om hun har ventet lenge på svar om hva som skjedde i timene før hun ble funnet i containeren, bærer hun ikke nag for at kvinnen som fødte henne ikke har sagt noe før nå.

– Det skjedde for nesten 30 år siden, og jeg har ingenting å tjene på å være bitter. Lysten på å få svar på hva som skjedde var veldig stor, og da er det rart om jeg nå skulle komme og være sur eller skuffet.

Ingrid har ikke møtt sin biologiske mor, men tror de to kommer til å ha kontakt i fremtiden.

– Det kommer sikkert til å ta litt tid, men jeg regner med at kontakten kommer etter hvert.