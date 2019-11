På galleriet i stortingssalen sitter Rune Halseth (55) og tar notater. Han forbereder seg til et møte han har ventet en uke på.

Uskyldig dømt

For Halseth er en av de som har blitt uskyldig dømt til fengsel for trygdesvindel. I fire måneder satt han i høyrisikofengsel i Halden.

I dag fikk Halseth møte arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie.

– Det er greit at de skal prøve å rydde opp. Men jeg synes også de skal prøve å unnskylde for noe som de åpenbart har visst har vært feil, sier Halseth til TV 2 i forkant av møtet.

Han forteller at han er spent på hvordan Hauglie kommer til å svare på spørsmålene han kommer med.

– Unnskyld

Halseth blir til slutt geleidet gjennom havet av pressefolk, i retning Norges arbeids- og sosialminister.

– Først og fremst må jeg bare si at jeg synes det er utrolig ubehagelig. Jeg vil virkelig be om unnskyldning på vegne av den norske stat, begynner Anniken Hauglie.

Men Halseth har forberedt spørsmål. Han har snakket med andre NAV-ofre som nå er langt nede psykisk etter det som har skjedd.

– Og det lurer jeg på hvordan dere har tenkt å rydde opp i? spør Halseth.

– Det tror jeg ikke at jeg har noe spesielt godt svar på heller. Og du har helt rett. Det å skulle gjøre opp igjen for dette. Man kan nesten ikke se for seg hvordan det er mulig. Jeg kan bare på vegne av staten beklage at dette har pågått i så lang tid, svarer Hauglie.

Bevilger mer penger

Til slutt kommer Halseth med en oppfordring til statsråden.

– Nå må det skje fort. Vi kan ikke sitter her å vente, og vente.

Hauglie lover at hun skal gjøre det hun kan for at prosessen skal gå så raskt som mulig.

– Jeg kommer til å bevilge mer penger til NAV og Trygderetten nå på fredag, nettopp for at vi nå skal sette alt trykk inn på denne saken, sier arbeids- og sosialministeren.