Opererte bort ribbein. Nå avslører han det «alle» lurer på

Jumbo-Vismas George Bennett (29) er blant de beste klatrerne i sykkelfeltet, men i årevis har han slitt med et problem: kronisk sting.

– Jeg hadde en stor operasjon for noen uker siden, og jeg håper det vil hjelpe. Jeg har hatt sting i evigheter, og det har sinket meg mye dette året, sier han til Cyclingnews.

Ifølge newzealenderen var det et ganske heftig inngrep.

– Hver gang jeg kjører hardt får jeg en stikkende smerte i siden. Operasjon er et ganske drastisk tiltak, men i bunn og grunn har jeg fjernet tre ribbein. Det får det til å høres verre ut enn det er, men hver av dem var rundt åtte centimeter lange og lagd av brusk, sier Bennett.

På Twitter har 29-åringen delt artikkelen fra Cyclingnews, der tittelen omhandler at han har fått tre ribbein fjernet.

Derfor legger han humoristisk til:

«Bare for å komme i forkant her, det var løs brusk som ble fjernet... For å hindre alle i stille de to samme spørsmålene, her er svarene:

A) Rundt hundre gram

B) Nei, jeg kan ikke...»

Ribbeinsmyten

Mange vet nok allerede hva Bennett sikter til i siste punkt, men for de som ikke kjenner til myten så kan det være greit å forklare.

I lang tid verserte det rykter om at rockestjernen Marilyn Manson fikk fjernet ribbein for å utføre oralsex på seg selv - for øvrig noe som ikke medfører sannhet, ifølge mannens egen selvbiografi.

Men myten om hva man kan gjøre etter litt ribbeinsfjerning har uansett levd sitt eget liv, og da er vi tilbake til George Bennetts svar: «Nei, jeg kan ikke...»

Responsen lot ikke vente på seg, og Deceuninck-QuickStep-stjernen Bob Jungels var blant de som ikke kunne unngå å tulle med Bennett.

«B) så du forsøkte??

Glad du er okay,» skriver Jungels.

B) so you did try??🤔



Glad you alright👌🏻😉 — Bob Jungels (@BobJungels) November 4, 2019 Marilyn Manson would approve — Nick Squillari (@N_Squillari) November 5, 2019 How much needs to go before you can? Asking for a friend... — hippy (@firsthippy) November 5, 2019

Har prøvd alt mulig

Sting-problemene har hemmet Bennett i årevis. Før Tour de France i 2017, fortalte han TV 2 om alle inngrepene han allerede da hadde vært gjennom.

– Jeg sliter med sting i siden. Det er egentlig utrente folk som sliter med det. Man spiser for mye og får smerter i mellomgulvet når man løper. Jeg har hatt det i årevis. Jeg har gjort alt for å finne ut av hvorfor jeg får det. Jeg har prøvd alle hjelpemidler som finnes under solen. Jeg har operert magen, jeg har gjennomført laparoskopi (kirurgisk inngrep som foregår ved at man fører instrumenter inn i bukhulen via smale rør) og alt man kan tenke seg. Nå tror vi at det kan være et nerveproblem, men vi er ikke sikre. Jeg skal prøve en del nye ting etter Tour de France. Hvis det ikke fungerer er det tilbake til tegnebrettet. Det er noe av det mest frustrerende man kan tenke seg, sa Bennett til TV 2.