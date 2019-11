Sosiale medier definerer på mange måter tidsepoken vi befinner oss i. Og når det gjelder kjærlighet, foregår store deler bak skjermen. Tradisjonell sjekking er en mangelvare nå til dags.

Men hvordan påvirker datingapper og sosiale medier kjærligheten? Det har forsker Anne-Marie Søndergaard Christensen ved Syddansk universitet, funnet svaret på.

– Behovet for å bli sett bunner i et ønske om å bli elsket. Vi tror at selviscenesettelse er avgjørende for at noen skal kunne elske oss. Men det er en enorm misforståelse, sier Christensen til forskning.no.

– I stedet for å bringe oss nærmere andre mennesker, får datingapper og sosiale medier oss lenger vekk fra hverandre, sier hun.

Finner partner på markedsvilkår

Christensen arbeider blant andre forskere med menneskets syn på kjærlighet som det kommer til uttrykk i ungdomsfellesskap, i ny skjønnlitteratur, i reality-TV og på film.

Forskerne hevder datingapper og sosiale medier preger det moderne menneskets oppfatning av kjærligheten.

De ser flere tegn på at vi lever i en antiromantisk tid. Blant annet at kjærlighet er vanskelig og risikofylt, et hinder for karrieren, bektraktes som en prestasjon og forbundet med selviscenesettelse.

I tillegg ser forskerne at valg av partner foregår på markedsvilkår. Om en potensiell partner ikke lever opp til kriteriene våre, shopper vi videre.

– Det blir et veldig egosentrisk prosjekt som skaper avstand i stedet for nærhet. Det handler hele tiden om å posisjonere seg og redigere selvbildet, sier Christensen.

Folk tenker at de sikrer seg kjærlighet ved å prestere på en viss måte. Christensen mener man må snu blikket mot andre i stedet for seg selv.

– Man kan ikke styre andres blikk, men man kan styre sitt eget. Man kan sikre kjærligheten ved å se andre, ikke bare på bilder, men på nært hold – virkelig se dem, sier hun.

Et par sekunders tilfredsstillelse

På Tinder er mulighetene til å finne potensielle partnere endeløse. Man kan velge å møte matchene sine, eller la være.

Den italienske sosiologen Carolina Bandinelli har svaret på hvorfor appen er en gigantisk suksess.

– De jeg har snakket med, sier at en match får dem til å føle seg mer attraktive, i hvert fall i noen sekunder, sier Bandinelli.

Hun har hatt fokusgruppeintervjuer med unge briter, og snakket med folk i sin egen omgangskrets om appen.

– Tinder forfører brukerne, slik at de hele tiden sjekker appen. Man blir tilfredsstilt uten at man må møte noen i virkeligheten, sier hun.

Bandinelli argumenterer for at mange mennesker oppfatter fysisk kjærlighet som noe vanskelig, så de nøyer seg med drømmen.

– Å matche på Tinder er risikofritt, men å møtes i virkeligheten er risikofylt, mener hun.

Sosiologen hevder at det er på grunn av dysfunksjonen at datingapper er vellykkede.

– Tinder hjelper ikke folk med å møtes, men lar folk slippe å møtes. Datingapper virker altså ved at de ikke virker, sier hun.